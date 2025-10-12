domingo 12  de  octubre 2025
DEPORTES

Tiger Woods se somete a cirugía de reemplazo de disco lumbar

No se ha dado a conocer cuándo podría volver Tiger Woods al golf competitivo tras la última de una serie de operaciones y lesiones que lo han mantenido inactivo

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tiger Woods se sometió a una cirugía de reemplazo de disco lumbar en la parte baja de la espalda tras sufrir dolor y falta de movilidad, anunció este sábado la leyenda del golf estadounidense.

Woods, de 49 años, dijo que la operación, realizada el viernes en Nueva York, fue un éxito.

Lee además
El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.
GOLF

Tiger Woods planea competir en un torneo PGA la próxima semana
Tiger Woods aborda un vehículo luego de retirarse del Genesis Invitational en el Riviera Country Club de Los Ángeles, el viernes 16 de febrero de 2024 
Golf

Tiger Woods consigue una nueva complicación y se retira de otro torneo de golf

"Tras sufrir dolor y falta de movilidad en la espalda, consulté con médicos y cirujanos para que me hicieran unas pruebas", dijo el ganador de 15 grandes torneos de golf en un comunicado.

"Las pruebas determinaron que tenía un disco (intervertebral) colapsado en L4/5, fragmentos de disco y un canal espinal comprometido", agregó. "Sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda".

Embed

No se ha dado a conocer cuándo podría volver Woods al golf competitivo tras la última de una serie de operaciones y lesiones que lo han mantenido inactivo desde el Abierto Británico de julio de 2024.

El deportista estadounidense sufrió graves lesiones en las piernas en un accidente de coche en 2021, pero regresó en el Masters de 2022 y terminó en el puesto 47.

Woods, que cumplirá 50 años en diciembre, se sometió a una operación de espalda en septiembre de 2024. Se estaba recuperando de ese contratiempo cuando anunció en marzo que había sufrido una rotura del tendón de Aquiles.

El anuncio de este sábado sobre su situación física acaba con cualquier posibilidad de que pueda jugar en el torneo Hero World Challenge en las Bahamas, que esta semana todavía tenía cupos disponibles.

Woods ha ganado 82 títulos del PGA Tour, igualando el récord histórico de Sam Snead, y ocupa el segundo lugar en la lista de victorias en Majors de todos los tiempos, a tres del récord de 18 triunfos de Jack Nicklaus.

La cirugía también pone en duda si Woods jugará con su equipo, Jupiter Links, en la liga de golf tecnológico TGL cuando comience la temporada en enero.

Vacherot, la gran sorpresa en Shanghái

El monegasco Valentin Vacherot, 204º jugador mundial y procedente de la fase previa, se convirtió este domingo en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghái a su primo hermano francés Arthur Rinderknech (54º).

Número 40 del mundo en la próxima clasificación de la ATP, el diestro de 26 años se impuso por 4-6, 6-3 y 6-3, una novena victoria consecutiva en Shanghái que lo convierte en el primer monegasco en ganar un torneo del circuito masculino.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El futuro de Tiger Woods en el golf: ¿Se acerca el final de una era?

Presidente Trump confía en fusión PGA Tour y LIV Golf

Scottie Scheffler gana el Campeonato de la PGA y se une a una lista histórica junto a otras leyendas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
COLAPSO

Salida de termoeléctrica Felton agrava crisis en Cuba; aumentan los apagones y la angustia de la población

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel. video
PLATAFORMAS

"Detrás del ídolo": Netflix estrena serie documental sobre Juan Gabriel

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
CELEBRIDADES

Fotografías confirman romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

Te puede interesar

Fachada de Iglesia de Gesu, Miami.
CLIMA DE PREOCUPACIÓN

Florida: ¿Continúan siendo lugares sagrados los templos religiosos?

Por DANIEL CASTROPÉ
Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.
CRIMEN ORGANIZADO

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CONFLICTO

En medio de desafíos, avanza plan de paz de Trump para Gaza