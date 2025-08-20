miércoles 20  de  agosto 2025
Tiger Woods dirigirá comité de la PGA para reformar el golf

El director ejecutivo de la PGA, Brian Rolapp, afirmó que Tiger Woods ejercerá como presidente de un Comité de Competición Futura compuesto por nueve miembros

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tiger Woods encabezará un nuevo comité dirigido por jugadores cuyo objetivo es supervisar una reorganización radical del golf profesional en Norteamérica, anunció el miércoles el director ejecutivo de la PGA, Brian Rolapp.

En declaraciones realizadas en vísperas del Tour Championship, que pone fin a la temporada, Rolapp afirmó que Woods ejercerá como presidente de un Comité de Competición Futura compuesto por nueve miembros y cuyo objetivo es diseñar el "modelo competitivo óptimo" para el golf.

Rolapp, que acaba de asumir su cargo en el circuito del golf tras dos décadas en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), afirmó que la comisión tiene la misión de liderar un "cambio significativo" en el modelo actual de este deporte.

"Vamos a diseñar el mejor modelo competitivo de golf profesional del mundo en beneficio de los aficionados a la PGA, los jugadores y sus socios", declaró Rolapp en una rueda de prensa.

"El objetivo no es un cambio gradual. El objetivo es un cambio significativo", añadió.

Woods será uno de los seis jugadores que formarán parte del comité junto con Patrick Cantlay, Adam Scott, Camilo Villegas, Maverick McNealy y Keith Mitchell.

Entre los tres asesores empresariales del panel se encuentra John Henry, el multimillonario propietario de Fenway Sports Group, dueño de los Medias Rojas de Boston y del Liverpool, campeón de la Premier League inglesa de fútbol.

Rolapp afirmó que la comisión se guiará por principios que promuevan la paridad competitiva, creando más torneos en los que los mejores jugadores se enfrentarán entre sí y diseñando una temporada que sea fácil de seguir.

"El objetivo será crear eventos que realmente importen y cómo lo haremos, cuál será ese número, lo determinaremos", sostuvo.

"Nada está descartado"

En una entrevista con el Wall Street Journal publicada el miércoles, Woods dijo que el comité examinaría todas las opciones.

Los posibles cambios podrían incluir menos eventos, campos más pequeños y estacas más altas, informó el medio.

"Nada está descartado", dijo el golfista estadounidense al periódico. "Vamos a analizar muchos escenarios diferentes y muchas cosas diferentes que podrían suceder".

Woods, de 49 años, que no ha competido este año mientras se recupera de una rotura del tendón de Aquiles, insinuó que la PGA estaba a punto de sufrir cambios trascendentales en su formato.

"Es uno de los momentos más emocionantes de nuestro deporte para poder crear algo que sea verdaderamente transformador", afirmó. "A veces, nunca se tiene una oportunidad así en toda la carrera. Pero ahora mismo estamos viviendo ese momento".

Rolapp no dio una fecha concreta sobre cuándo se pondrá en marcha el nuevo formato del circuito, que ya ha publicado su calendario para la temporada 2026.

"Me gustaría implementar el modelo competitivo adecuado lo antes posible, pero queremos hacerlo bien, así que, independientemente del tiempo que nos lleve, lo haremos sin dejar de avanzar con determinación", manifestó.

Por otro lado, el dirigente no hizo comentarios sobre cómo encajaría la reorganización prevista por la PGA con las conversaciones en curso destinadas a unificar el deporte tras el auge del circuito LIV Golf, financiado por Arabia Saudí.

"Mi principal objetivo será fortalecer el circuito", dijo cuando se le preguntó si encontrar un terreno común con LIV Golf era una prioridad.

FUENTE: AFP

