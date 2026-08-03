Tim Payne, sensación del Mundial 2026, se estrenó con un golazo en Paraguay

El defensor neozelandés Tim Payne, del Olimpia de Paraguay, celebra luego de anotar el quinto gol de su equipo en un partido, el 2 de agosto de 2026.

ASUNCIÓN.- El mundialista de Nueva Zelanda , Tim Payne , cuya contratación por el Olimpia de Paraguay causó sensación en las redes durante el Mundial de Norteamérica , anotó un golazo en su estreno el domingo en la victoria 5-0 de su nuevo club por el campeonato local.

El mediocampista, que se hizo mundialmente famoso por haber pasado de tener menos de 5.000 seguidores a más de 5 millones en tiempo récord gracias a la campaña de un influenciador argentino, anotó el quinto tanto de su equipo en el triunfo ante el Rubioñú , por la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División.

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El jugador se había hecho famoso antes del Mundial a través de una campaña del creador de contenidos Valen Scarsini, más conocido como "El Scarso", quien pidió a sus miles de seguidores darle "me gusta" para apoyar al jugador menos conocido de la cita deportiva de Norteamérica.

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El integrante de los All Whites (Nueva Zelanda) fue contratado por 18 meses por el Olimpia, cuyo presidente, Rodrigo Nogués, reconoció que la incorporación del volante de 32 años tiene gran impacto en la estrategia de expansión de su marca global.

Payne ingresó a los 68 minutos y cerró la goleada a los 81 a favor del tricampeón de la Copa Libertadores y el más laureado de Paraguay.

Creación del gol

La conquista fue originada por el propio Payne en el sector medio al recuperar un balón y descargarlo hacia la banda derecha para la corrida del delantero Franco Alfonso. El atacante, de nacionalidad argentina, devolvió la pelota al neozelandés a la altura de la medialuna del área y este ejecutó un soberbio remate para clavarla en el ángulo superior derecho del arco defendido por el portero Carlos Servín.

El famoso debutante (1,80 m de estatura) fue aclamado por la numerosa hinchada del Decano del fútbol paraguayo que se dio cita en el estadio nacional Defensores del Chaco.

Olimpia, dirigido por el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez, es campeón del Torneo Apertura 2026 y sigue en carrera en la Copa Sudamericana.

Debe enfrentar al Vasco Da Gama de Brasil por los octavos de final los días 13 (ida) y 20 de agosto (vuelta) próximos.

FUENTE: AFP