viernes 24  de  julio 2026
Fútbol

Entrenador de España califica de "intolerable" la reacción de jugadores argentinos tras la final del Mundial

Luis de la Fuente calificó de "intolerable" el comportamiento de varios jugadores argentinos tras la final del Mundial 2026. La FIFA investiga los incidentes ocurridos después del partido

El seleccionador español, Luis de la Fuente, durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Bélgica el 10 de julio de 2026.&nbsp;

El seleccionador español, Luis de la Fuente, durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Bélgica el 10 de julio de 2026. 

Por Pedro Felipe Hernández

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, condenó el comportamiento de varios integrantes de la selección argentina tras la final del Mundial 2026, asegurando que los incidentes registrados al término del encuentro son "intolerables" e "inadmisibles".

España conquistó el domingo su segunda Copa del Mundo al derrotar 1-0 a Argentina, pero la celebración se vio empañada por un altercado entre futbolistas de ambos equipos una vez concluido el partido.

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Entre los señalados estuvieron el defensor Nahuel Molina y el mediocampista Leandro Paredes, quienes, junto a otros miembros del cuerpo técnico argentino, protagonizaron un enfrentamiento con jugadores españoles mientras estos celebraban el título.

"Eso no se puede permitir"

En una entrevista concedida a la televisión pública española, De la Fuente explicó que no presenció directamente los hechos porque seguía festejando la conquista del campeonato.

"En el momento de esos acontecimientos yo no me di cuenta. Todavía estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros. Fue una cosa muy rápida", afirmó.

Sin embargo, una vez conocido lo ocurrido, el entrenador fue contundente.

"Eso es intolerable, inadmisible, eso no se puede permitir. Son futbolistas de una dimensión enorme, con un grandísimo entrenador, y estoy seguro de que ellos también lo pasaron mal al ver esas reacciones", declaró.

Elogios para la actitud de España

El técnico campeón del mundo destacó la respuesta de sus dirigidos, asegurando que mantuvieron la calma pese a las provocaciones.

"Nuestros jugadores mantuvieron las formas ante esas agresiones y provocaciones", señaló.

FIFA investiga los incidentes

Los hechos ya están bajo revisión de la FIFA, que abrió una investigación para determinar si hubo infracciones al Código Disciplinario durante los altercados posteriores a la final del Mundial 2026.

El organismo rector del fútbol analizará las imágenes y los informes arbitrales antes de decidir si corresponde imponer sanciones a los implicados.

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