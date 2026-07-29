miércoles 29  de  julio 2026
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Ancelotti se enfoca en el Mundial 2030 tras su regreso a Brasil

Carlo Ancelotti se reunió este martes con el coordinador general de selecciones masculinas de Brasil y comenzó a trazar la hoja de ruta hacia el próximo Mundial

Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), muestra al entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), muestra al entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, volvió este martes al gigante sudamericano para retomar su trabajo y empezar a reorganizar al equipo con vistas al Mundial 2030, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Ancelotti, de 67 años, se reunió en la sede de la CBF en Río de Janeiro con el coordinador general de selecciones masculinas, Rodrigo Caetano, y comenzó a trazar la hoja de ruta de la Canarinha hacia la próxima Copa del Mundo, tras el fracaso sufrido en Norteamérica 2026.

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"Vamos a iniciar el montaje de un nuevo equipo, observando y probando a jóvenes jugadores, pero sin soltar la mano de futbolistas que estuvieron con nosotros en el Mundial y que todavía pueden contribuir con la Seleção", dijo Ancelotti, citado en un comunicado de la CBF.

Los próximos compromisos previstos para Brasil serán dos partidos amistosos como visitante frente a Australia, anunciados por la federación de ese país para el 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane.

Según reportes de prensa, hay negociaciones para que el equipo juegue un tercer amistoso en esta fecha FIFA de partidos internacionales contra India en Calcuta.

La siguiente fecha FIFA está fijada en noviembre.

Entrenador cinco veces ganador de la Liga de Campeones de Europa con el Milan y el Real Madrid, Ancelotti había renovado hasta 2030 su contrato como director técnico de Brasil antes de disputarse la Copa del Mundo.

Así va hasta ahora

Desde que el italiano debutó al mando de la selección verdeamarela, el equipo ha jugado 17 partidos, con diez victorias, tres empates y cuatro derrotas.

A la espera de la definición de formato por la posible ampliación del Mundial 2030 hasta 64 selecciones, las eliminatorias sudamericanas comenzarían en el segundo semestre de 2027.

Y en 2028 está en agenda la Copa América, que se jugaría en Estados Unidos, según adelantó la CBF, aunque la sede del torneo aún está por confirmarse.

Cícero Souza, gerente general de selecciones masculinas; Juan Santos, coordinador técnico; Cristiano Nunes, coordinador de preparación física; Bruno Baquete y Thomaz Araújo, analistas de desempeño; Guilherme Passos, fisiólogo; y Sérgio Dimas, supervisor general, estuvieron junto a Caetano en la jornada de trabajo con Ancelotti.

"Es el inicio de una nueva etapa (...). Vamos a trabajar mucho para que podamos representar bien a nuestro país en todas las competiciones que tenemos por delante", dijo Caetano.

FUENTE: AFP

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