sábado 25  de  julio 2026
Fútbol

El mejor arquero del Mundial 2026 consigue contrato con equipo profesional

Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, será nuevo arquero de Colo Colo. El experimentado guardameta llega a Chile tras una destacada actuación en la Copa del Mundo

El portero de Cabo Verde #01 Vozinha mira el balón mientras se zambulle durante la ronda de fútbol 32 de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el Miami Stadium en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.&nbsp;

El portero de Cabo Verde #01 Vozinha mira el balón mientras se zambulle durante la ronda de fútbol 32 de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el Miami Stadium en Miami Gardens el 3 de julio de 2026. 

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El arquero Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, continuará su carrera en Sudamérica tras convertirse en nuevo jugador de Colo Colo, según confirmó este viernes el presidente del club chileno, Aníbal Mosa.

El guardameta caboverdiano viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos antes de firmar su contrato y ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

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"Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental", declaró Mosa.

Del anonimato a figura del Mundial 2026

A sus 40 años, Vozinha vivió el mejor momento de su carrera durante el Mundial 2026, donde fue una de las grandes revelaciones del torneo con la selección de Cabo Verde.

Su actuación más recordada llegó en el empate sin goles frente a España, posterior campeona del mundo, partido en el que realizó siete atajadas decisivas. Posteriormente, contribuyó a los empates ante Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), antes de que Cabo Verde fuera eliminado en los dieciseisavos de final por Argentina, que necesitó una prórroga para imponerse por 3-2.

Tras la eliminación, el arquero destacó el crecimiento del fútbol de su país.

"Somos un país muy pequeño, un país pobre, sin muchas condiciones, pero también un pueblo resiliente".

Una historia de superación

La trayectoria de Vozinha está marcada por la perseverancia. Nacido en Mindelo, en la isla de São Vicente, no logró firmar su primer contrato profesional hasta los 26 años y antes trabajó como recolector de basura.

Su último club fue el GD Chaves, de la segunda división de Portugal. A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de equipos en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

Ahora asumirá un nuevo reto con Colo Colo, líder del campeonato chileno y único club del país que ha conquistado la Copa Libertadores.

Un fenómeno dentro y fuera de la cancha

El impacto de Vozinha durante la Copa del Mundo trascendió lo deportivo. A su regreso a Cabo Verde fue recibido como un héroe nacional junto a sus compañeros de selección.

Además, su popularidad se disparó en redes sociales: durante el Mundial pasó de tener alrededor de 50.000 seguidores en Instagram a superar los 29 millones, convirtiéndose en una de las figuras más mediáticas del torneo.

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