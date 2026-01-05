Tyson Fury anuncia que regresa al cuadrilátero

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.

LONDRES.- El boxeador británico Tyson Fury , ex campeón mundial de los pesos pesados, anunció el domingo en sus redes sociales que vuelve a salir de su retiro, declarado hace un año tras su última derrota contra el ucraniano Oleksandr Usyk.

"He estado ausente un tiempo, pero ya estoy de vuelta: 37 años y sigo golpeando", escribió Fury en su cuenta de Instagram, después de haber publicado a principios de semana unos videos en los que se le veía entrenando en Tailandia .

Fury ya ha anunciado en varias ocasiones a lo largo de su carrera que colgaba los guantes para luego echarse para atrás, como tras su victoria contra Dillian Whyte en abril de 2022, cuando consideró que "ya no tenía nada que demostrarle a nadie", antes de regresar a la competición unos meses más tarde.

El autodenominado "Gypsy King" (34 victorias, 24 de ellas por KO, con un nulo y dos derrotas) volvió a anunciar su retiro en enero de 2025, a los 36 años, después de un segundo revés consecutivo ante Usyk.

Derrotado por primera vez en su carrera en mayo de 2024 por el ucraniano —quien se convirtió de paso en el primer campeón unificado de la categoría reina en 25 años—, Fury volvió a caer en diciembre del mismo año en Riad.

Se preveía para 2026 un combate contra su compatriota Anthony Joshua, también ex campeón mundial de los pesados, entre dos púgiles que nunca se han enfrentado, pero el terrible accidente de tráfico que sufrió Joshua en Nigeria esta semana, y que costó la vida a dos miembros de su equipo, debería aplazar ese choque.

Además de una posible revancha contra Usyk, Fury podría tener como posibles rivales a otros británicos, como el campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Fabio Wardley o Daniel Dubois, que derrotó a Joshua en septiembre de 2024 para arrebatarle temporalmente el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Canet hace historia en el Dakar

A sus 20 años, el español Edgar Canet, que el sábado se convirtió en el ganador de etapa en motos más joven del Rally Dakar, reincidió este domingo y se impuso en la primera etapa, afianzándose en la posición de líder.

En coches, la victoria fue para el belga Guillaume De Mévius al volante de un Mini, un triunfo que le permitió acceder a la primera plaza de la clasificación general.

FUENTE: AFP