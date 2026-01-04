domingo 4  de  enero 2026
DEPORTES

Anthony Joshua regresa al Reino Unido luego de accidente mortal en Nigeria

El boxeador británico Anthony Joshua aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted a bordo de un avión privado el viernes por la noche

El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.

El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El boxeador británico Anthony Joshua regresó el viernes a Reino Unido para continuar su convalecencia, cuatro días después de un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas de su entorno personal, publicó el sábado la prensa inglesa.

El excampeón de los pesos pesados aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted a bordo de un avión privado el viernes por la noche, desde donde se dirigió a su domicilio, aseguraron el tabloide The Sun y el diario The Guardian.

Lee además
El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.
DEPORTES

Reportan que boxeador Anthony Joshua resultó herido en accidente fatal para dos personas
El británico Tyson Fury (derecha) y el ucraniano Oleksandr Usyk se ven cara a cara antes de su pelea de revancha, el 19 de diciembre de 2024.
DEPORTES

Tyson Fury muestra sus condolencias por las víctimas del accidente de Anthony Joshua

El púgil de 36 años había recibido el miércoles el alta médica en el hospital de Lagos al que había sido conducido después del accidente del lunes.

El siniestro tuvo lugar en Makun, en la autopista que une Lagos, la capital económica de Nigeria, con Ibadan.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @anthonyjoshua

El coche en el que Joshua viajaba como pasajero golpeó con un camión que estaba detenido. Según las primeras investigaciones, el coche circulaba a una velocidad excesiva y un neumático había estallado antes del accidente, según la Agencia de Control y Aplicación del Código de la Carretera (TRACE) del estado de Ogun.

Latif Ayodele y Sina Ghami, dos personas cercanas al deportista, murieron en el accidente.

El campeón olímpico de 2012 se encontraba de vacaciones en el país en el que nacieron sus padres, apenas unos días después de haber ganado por nocaut un mediático combate en Miami (Estados Unidos) ante el youtuber reconvertido a boxeador Jake Paul.

Arsenal amplía su liderato

El Arsenal, líder de la Premier League, logró defender su ventaja este sábado en Bournemouth con victoria 3-2, para abrir de nuevo un hueco sobre sus perseguidores en la 20ª jornada.

El central brasileño Gabriel Magalhães (16') y Declan Rice (54', 71') dejaron sin valor el gol inicial de los Cherries, obra del brasileño Evanilson (10'), y la reacción tardía del francés Eli Junior Kroupi (77').

Con 48 unidades, el equipo entrenado por Mikel Arteta aumenta su renta a seis puntos sobre el Aston Villa (2º, 42 pts), que se impuso horas antes al Nottingham Forest.

Los Gunners sumaron una 15ª victoria en veinte partidos ligueros. En la próxima jornada, el Arsenal recibirá al vigente campeón Liverpool, el jueves en Londres.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Boxeador Anthony Joshua recibe alta médica tras accidente fatal para dos personas

Ponen bajo custodia a chófer de Anthony Joshua tras accidente mortal en Nigeria

Chófer de Anthony Joshua queda inculpado por accidente mortal en Nigeria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no se pueden hacerse conjeturas sobre el decreto de conmoción exterior tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela
VENEZUELA

ONG advierte sobre la "opacidad" del decreto de "estado de conmoción exterior" del régimen tras operación de EEUU

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Se desconoce el paradero de Delcy Rodríguez, la segunda al mando de Maduro

Te puede interesar

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro
La candidata presidencial costarricense Laura Fernández, junto a Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.
COSTA RICA

Candidata presidencial costarricense: Con la captura de Maduro "llega la luz para millones de venezolanos"

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
REACCIONES

Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"

Venezolanos festejan en El Arepazo por la caída del poder de Maduro.
CRÓNICA

Por Venezuela: dos celebraciones, un mismo grito de libertad