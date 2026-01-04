Anthony Joshua regresa al Reino Unido luego de accidente mortal en Nigeria

El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.

LONDRES.- El boxeador británico Anthony Joshua regresó el viernes a Reino Unido para continuar su convalecencia, cuatro días después de un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas de su entorno personal, publicó el sábado la prensa inglesa.

El excampeón de los pesos pesados aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted a bordo de un avión privado el viernes por la noche, desde donde se dirigió a su domicilio, aseguraron el tabloide The Sun y el diario The Guardian.

El púgil de 36 años había recibido el miércoles el alta médica en el hospital de Lagos al que había sido conducido después del accidente del lunes.

El siniestro tuvo lugar en Makun, en la autopista que une Lagos, la capital económica de Nigeria, con Ibadan.

El coche en el que Joshua viajaba como pasajero golpeó con un camión que estaba detenido. Según las primeras investigaciones, el coche circulaba a una velocidad excesiva y un neumático había estallado antes del accidente, según la Agencia de Control y Aplicación del Código de la Carretera (TRACE) del estado de Ogun.

Latif Ayodele y Sina Ghami, dos personas cercanas al deportista, murieron en el accidente.

El campeón olímpico de 2012 se encontraba de vacaciones en el país en el que nacieron sus padres, apenas unos días después de haber ganado por nocaut un mediático combate en Miami (Estados Unidos) ante el youtuber reconvertido a boxeador Jake Paul.

Arsenal amplía su liderato

El Arsenal, líder de la Premier League, logró defender su ventaja este sábado en Bournemouth con victoria 3-2, para abrir de nuevo un hueco sobre sus perseguidores en la 20ª jornada.

El central brasileño Gabriel Magalhães (16') y Declan Rice (54', 71') dejaron sin valor el gol inicial de los Cherries, obra del brasileño Evanilson (10'), y la reacción tardía del francés Eli Junior Kroupi (77').

Con 48 unidades, el equipo entrenado por Mikel Arteta aumenta su renta a seis puntos sobre el Aston Villa (2º, 42 pts), que se impuso horas antes al Nottingham Forest.

Los Gunners sumaron una 15ª victoria en veinte partidos ligueros. En la próxima jornada, el Arsenal recibirá al vigente campeón Liverpool, el jueves en Londres.

