Tyson Fury muestra sus condolencias por las víctimas del accidente de Anthony Joshua

El británico Joshua, posible próximo rival de Fury, se vio implicado en un accidente ocurrido el lunes en una carretera en Nigeria, donde estaba de vacaciones

El británico Tyson Fury (derecha) y el ucraniano Oleksandr Usyk se ven cara a cara antes de su pelea de revancha, el 19 de diciembre de 2024.

El británico Tyson Fury (derecha) y el ucraniano Oleksandr Usyk se ven cara a cara antes de su pelea de revancha, el 19 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- Tyson Fury expresó sus condolencias tras el accidente de coche en Nigeria, en el que murieron dos miembros del equipo de Anthony Joshua, antiguo campeón del mundo del peso pesado, que resultó herido.

Joshua se vio implicado en el accidente ocurrido el pasado lunes en la carretera que une Lagos e Ibadán, en el suroeste del país.

El promotor del boxeador informó que Sina Ghami y Latif Ayodele, "amigos cercanos y miembros del equipo" de Joshua resultaron muertos, mientras que el pugilista, sin aparentes lesiones de gravedad, fue trasladado al hospital para someterse a pruebas.

Fury, del que se dijo que podría regresar de su retirada profesional para enfrentarse a Joshua en 2026, escribió en su perfil de Instagram: "Esto es muy triste. Que Dios les dé una buena cama en el cielo".

Unos minutos antes, el autodenominado 'Rey Gitano' había reavivado los rumores sobre su regreso al cuadrilátero al publicar una foto en redes sociales junto a uno de sus hijos y sobrinos con camisetas con el lema: "He vuelto".

Liverpool prescinde de miembro de su staff técnico

El Liverpool anunció este martes la marcha de Aaron Briggs, miembro del cuerpo técnico de Arne Slot encargado de las jugadas a pelota parada.

Los Reds, vigentes campeones de la Premier League, se han mostrado especialmente vulnerables en esa faceta en la primera mitad de temporada.

El Liverpool ha recibido doce goles en 18 partidos de la Premier después de un córner (siete), de falta directa, o tras saque de banda (tres), el peor balance entre las cinco grandes ligas europeas, según el portal de estadísticas Opta.

A nivel ofensivo han marcado sólo tres goles a balón parado (sin contar los penales), siendo el equipo menos goleador en ese dominio igualado con Wolverhampton y Brentford.

"Es imposible estar entre los cuatro o cinco primeros con nuestro balance en materia de jugadas a pelota parada, por no hablar de conquistar el título", había declarado la semana pasada el entrenador Slot.

El Liverpool ocupa la cuarta posición antes de la 19ª fecha, a diez puntos del líder Arsenal. El jueves recibirá al Leeds en Anfield.

FUENTE: AFP

