Chófer de Anthony Joshua queda inculpado por accidente mortal en Nigeria

El boxeador británico Anthony Joshua (centro) celebra después de vencer por nocaut al estadounidense Jake Paul, el 19 de diciembre de 2025.

LAGOS.- El conductor del coche en el que el boxeador británico Anthony Joshua tuvo un accidente en Nigeria a principios de esta semana quedó inculpado, anunció este viernes la policía del país africano.

Adeniyi Mobolaji Kayode , de 46 años, tendrá que responder a cuatro cargos tras ser acusado de "conducción peligrosa que provocó muerte", "conducción sin permiso válido", "conducción sin precaución ni atención que provocó daños corporales y materiales" y "conducción imprudente", según explicó a la AFP Oluseyi Babaseyi , un portavoz del estado de Ogun, limítrofe con el estado de Lagos (sudoeste del país).

Boxeo La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua reunió a 33 millones de espectadores en Netflix

Se aceptó, además, su liberación bajo fianza por cinco millones de nairas (casi 3.500 dólares).

El lunes, Adeniyi Mobolaji Kayode conducía el coche en el que viajaba Joshua, excampeón de los pesos pesados de boxeo, y dos amigos y colaboradores, Latif Ayodele y Sina Ghami, en una autopista muy transitada entre Lagos e Ibadan.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @anthonyjoshua

Su vehículo golpeó con un camión que estaba detenido y el accidente provocó las muertes de Ayodele y Ghami, mientras que Joshua resultó herido leve.

El deportista fue conducido a un hospital de Lagos, donde ya recibió el alta.

Joshua, de 36 años, había sido noticia recientemente por su mediático combate del 19 de diciembre en Miami ante el youtuber estadounidense reconvertido a boxeador Jake Paul, en el que el británico ganó por nocaut en el sexto asalto.

Joshua desafió después de esa victoria a su compatriota Tyson Fury, también excampeón mundial de los pesos pesados, para un combate que podría tener lugar en 2026 en el Reino Unido.

Brennan Johnson deja el Tottenham

El atacante internacional galés Brennan Johnson fichó este viernes por el Crystal Palace procedente del Tottenham, en un traspaso estimado por la prensa británica en 35 millones de libras esterlinas (47 millones de dólares).

El Palace señaló que la cuantía de la operación era "un récord" para su club, pero sin desvelar la cifra.

El extremo de 24 años se une al equipo ganador de la última Copa de Inglaterra por cuatro años y medio, precisó el Palace en su comunicado.

Su primer partido con su nueva formación, décima de la Premier League actualmente, podría ser este domingo en Newcastle.

FUENTE: AFP