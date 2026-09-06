Una gorra desata la polémica entre los Cardenales de San Luis y un umpire en el debut de Hancel Rincón

Lo que comenzó como una simple indicación sobre la forma de llevar una gorra terminó convirtiéndose en una de las escenas más polémicas del fin de semana en las Grandes Ligas. El umpire Doug Eddings se convirtió en protagonista del duelo entre los Cardenales de San Luis y los Rockies de Colorado después de exigir al novato dominicano Hancel Rincón que enderezara su gorra durante su debut en MLB, una decisión que provocó la reacción del manager de San Luis, Oliver Marmol, y posteriormente una curiosa protesta de jugadores de ambos equipos.

Rincón, de 24 años y nacido en República Dominicana, entró como relevista en la sexta entrada del partido del viernes en Coors Field. El derecho llevaba la visera de su gorra ligeramente inclinada hacia la izquierda, como había hecho habitualmente durante su carrera.

Fútbol Infantino desafía la crisis de apoyos y confirma que buscará seguir al frente de la FIFA

Fórmula 1 Kimi Antonelli hace historia en Monza: gana desde el puesto 19 y agranda su ventaja en el Mundial

Eddings detuvo la acción y le indicó que debía colocarla correctamente. Rincón obedeció, aunque posteriormente reconoció que no entendía por qué el umpire había intervenido.

La explicación de Eddings fue que un jugador de Colorado había llamado su atención sobre la gorra. Según el umpire, el bateador le preguntó si Rincón podía llevarla de esa manera y él decidió pedirle al receptor que transmitiera al lanzador la indicación de enderezarla.

Umpire Doug Eddings went on a power trip during the bottom of the 6th in the Cardinals Rockies game.



First, he demanded that pitcher Hancel Rincon (in his MLB debut) straighten his hat since no one will wear a hat like that on "his field".



When manager Oli Marmol went to talk… pic.twitter.com/ei4rCAalxq — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) September 5, 2026

El problema es que Hunter Goodman, el único bateador de los Rockies que se había enfrentado a Rincón en ese momento, negó posteriormente haber realizado esa petición.

"No mencioné la gorra en ningún momento", afirmó Goodman, quien aseguró que su única preocupación era concentrarse en el lanzamiento y en su turno al bate.

Además, el propio Eddings reconoció que llevar la gorra ladeada no constituye una infracción del reglamento. El umpire explicó que se trata más bien de una cuestión de "regla no escrita" y de posible distracción dentro del terreno de juego.

La intervención de Eddings no sentó bien a Marmol, especialmente porque Rincón estaba disputando en ese momento el primer partido de su carrera en las Grandes Ligas.

Cuando el relevista fue sustituido, el manager de los Cardenales de San Luis salió del dugout para discutir con Eddings. La conversación subió de tono y terminó con Marmol expulsado. Además, durante la discusión se produjo una violación del reloj de lanzamiento contra San Luis.

Después del partido, Marmol fue contundente al explicar su enfado.

"Se tomó la atribución de decirle a nuestro lanzador novato que el chico no va a usar su gorra así en mi campo", señaló el manager, quien recordó que otros lanzadores como Dontrelle Willis, CC Sabathia o Pedro Strop habían llevado la gorra mucho más inclinada.

"Eso es simplemente una jugarreta de alguien hambriento de poder", añadió Marmol. "Eso es simplemente una jugarreta de alguien hambriento de poder", añadió Marmol.

La polémica no terminó con el partido. El sábado, antes del segundo encuentro de la serie, numerosos jugadores de los Cardenales de San Luis aparecieron en el terreno con sus gorras inclinadas hacia un lado, en una evidente muestra de apoyo a Rincón.

La protesta se trasladó incluso al juego: algunos jugadores mantuvieron la gorra ladeada en el dugout y otros inclinaron sus cascos de bateo después de alcanzar las bases.

Y el gesto no quedó limitado a San Luis. Algunos jugadores de Colorado también llevaron sus gorras de lado, convirtiendo la situación en una especie de protesta conjunta contra la intervención del umpire.

Brad Thompson says that Rockies manager Warren Schaeffer had words with Doug Eddings prior to the game. Eddings told pool reporters that Hunter Goodman asked about Rincon's hat last night.



"And some of the Rockies players on their dugout bench had their caps turned sideways as… pic.twitter.com/HbAZ7p2tYj — bill durham (@BDurhamSports) September 6, 2026

"Una de las superpotencias que hemos tenido durante toda esta temporada es nuestra capacidad para unirnos, defender a todos los muchachos del clubhouse y respaldarnos unos a otros", explicó el lanzador de los Cardenales de San Luis, Matthew Liberatore.

El propio Eddings dio un paso atrás el sábado. El umpire habló brevemente con Rincón sobre el terreno y se disculpó con el joven dominicano. Rincón, que había aceptado la decisión del día anterior sin protestar, también aceptó las disculpas.

La relación entre Eddings y Marmol, sin embargo, no parece haber quedado completamente resuelta. Ambos hablaron antes del segundo encuentro, aunque el manager de los Cardenales de San Luis restó importancia a la conversación y aseguró que no hubo "nada significativo".

La controversia se produjo en una serie que ya había dejado tensión desde el primer partido. El viernes, San Luis remontó para imponerse 7-6 gracias a un jonrón de tres carreras de Iván Herrera en la novena entrada. El sábado, Colorado se tomó la revancha con una victoria por 10-7.

Pero el resultado terminó siendo casi secundario frente a una escena que trascendió el terreno de juego: una gorra ladeada, un debutante dominicano, un manager expulsado y un vestuario entero decidido a respaldar a su compañero.

¿Fue suspendido Doug Eddings?

En las últimas horas también comenzó a circular en redes sociales la versión de que MLB había suspendido a Eddings por el resto de la temporada, incluidos los playoffs. No hay ninguna evidencia creíble de que eso haya ocurrido.

La supuesta suspensión procede de una publicación viral atribuida a una cuenta que se presenta como fuente de MLB, pero que en realidad es una cuenta de carácter paródico. Ni MLB ni medios de referencia han informado de una sanción contra Eddings.

Por ahora, la consecuencia confirmada de la polémica es otra: el umpire tuvo que disculparse con el pitcher al que había detenido durante su histórico debut y, un día después, vio cómo jugadores de ambos equipos convertían precisamente aquella gorra ladeada en el símbolo de una protesta que difícilmente podía haber imaginado cuando decidió pedirle a Rincón que la enderezara.

Metadescripción: La polémica por la gorra de Hancel Rincón provocó el choque entre el umpire Doug Eddings y Oliver Marmol, además de una protesta de los Cardenales de San Luis y los Rockies.