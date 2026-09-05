Miguel Vargas aún no toca su techo

Miguel Vargas está en medio de su mejor temporada en Grandes Ligas y, aunque ya suma cuatro años en las Mayores, asegura que todavía no siente cumplido el sueño que tenía desde niño.

Vargas, quien ha sido una de las piezas importantes de los Chicago White Sox durante esta temporada, en la que proyectan ganar la división del Centro de la Liga Americana o quedarse con un boleto de comodín, fue consultado sobre si aquel niño que soñaba con jugar en Grandes Ligas finalmente había conseguido su objetivo.

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“No, todavía no”, respondió. “Creo que con los sueños uno siempre se pone límites y para mí, la verdad, es que he tenido muchas experiencias en la liga y nunca me pongo limitaciones”.

Vargas entiende el proceso que lo ha llevado hasta este punto. El cubano considera que la experiencia ha sido determinante en su evolución desde que debutó en las Mayores.

“Creo que es obviamente un poco más de experiencia en la Liga. Creo que el equipo en general ha estado haciendo un tremendo trabajo”, explicó y los números lo respaldan.

Hasta el 31 de agosto, Vargas había disputado 134 juegos, con 123 hits, 30 dobles, 29 jonrones, 76 carreras impulsadas, 92 anotadas y 13 bases robadas. Su línea ofensiva era de .249/.363/.490, con un OPS de .853 y 4.5 WAR, de acuerdo con Baseball-Reference.

Además de la experiencia, Vargas atribuye parte de su crecimiento a los ajustes que ha realizado en el plato. El proceso, señala, comenzó durante la temporada pasada, aunque reconoce que hacer cambios a mitad de año no fue sencillo.

“Creo que desde el año pasado he estado haciendo algunos ajustes en el plato. El año pasado fue un poco difícil ya que lo había hecho a mitad de año”, dijo.

Esta vez tuvo la oportunidad de trabajar en esos cambios durante la temporada muerta y llegó a la campaña con mayor confianza.

“Es difícil hacer algunos ajustes a mitad de año. Creo que trabajé en eso en la temporada muerta y me siento súper cómodo este año”.

Uno de los principales cambios estuvo relacionado con la posición de sus manos y el ángulo del bate. “Solamente levanté las manos un poco con el bate, el ángulo. Levantar las manos y estar un poco arriba de la bola”, explicó.

El objetivo era también corregir los problemas que había tenido frente a las rectas elevadas.

“Tenía muchos fallos con la recta arriba y nada, estar un poco más listo para eso”, comentó Vargas, que también habló de lo que le diría al jugador que debutó en Grandes Ligas hace cuatro años. Su consejo no tiene que ver con números ni con resultados, sino con tener paciencia.

“Nada, le diría que estuviera paciente. Las cosas se hacen paso a paso y no querer apresurar nada, sino disfrutar el proceso y disfrutar el juego también”, afirmó.

Renacer de White Sox

Ese proceso ha coincidido con el cambio que han experimentado los White Sox esta temporada.

Después de tres campañas en la que Chicago perdió más de 100 juegos, el equipo ha dado un giro y se encuentra peleando por la División Central de la Liga Americana.

Vargas destaca especialmente la juventud y la unión que existe dentro del clubhouse.

“Creo que el equipo en general está enfocado en el mismo propósito, somos un equipo bien joven. Todos queremos demostrar que pertenecemos a la liga”, señaló. “Tenemos tremenda unión. Todos nos apoyamos mutuamente y la verdad es que es increíble estar en este grupo”.

El cubano por sus credenciales de prospecto, lo han señalado como un estandarte dentro de la ofensiva de Chicago, aunque no considera que eso represente una responsabilidad adicional.

“La verdad no es una responsabilidad, creo que es simplemente ver al equipo de la forma que estamos jugando”, explicó. “Para mí es simplemente querer ser parte de ellos y contribuir cada día a ganar el juego”.

Esa mentalidad es parte de lo que Vargas considera que ha permitido al equipo cambiar su situación en apenas un año.

“Cuando tenemos un equipo así, cualquiera en nuestra generación puede cambiar el juego, en cualquier situación del juego. La verdad es que hemos hecho un trabajo increíble y estamos orgullosos de eso”, dijo.

En lo personal, Vargas también reconoce el papel que ha tenido la organización en su desarrollo.

“Estoy muy agradecido con la organización de Chicago por darme la oportunidad de jugar cada día en las Grandes Ligas. Creo que ha sido un proceso mutuo, tanto mío como del equipo”, manifestó.

El cubano llegó a Chicago en 2024 y considera que el crecimiento que ha experimentado desde entonces ha sido importante tanto para él como para la organización.

“Ver desde cuando llegué en 2024 a donde estamos ahora ha sido increíble para mí y para la organización también”, afirmó.

Próxima meta: playoffs

“Estamos muy orgullosos de eso y estamos pensando en este año en poder ir a los playoffs”, dijo Vargas.

La temporada también tiene un significado especial para él por su condición de representante de Cuba en Grandes Ligas. Vargas recordó a varios de los jugadores que admiraba antes de llegar a las Mayores y que fueron referentes para su generación.

“Para mí es un orgullo representar mi país”, expresó. “Yo veía hace algunos años atrás a jugadores como Yordan (Álvarez), (Aroldis) Chapman, Yulieski (Gurriel), (José) Abreu, increíbles leyendas de mi país. Para mí poder representar nuestro país en este nivel ha sido algo increíble”.

Ahora es Vargas quien ocupa ese lugar para otros jóvenes cubanos que aspiran a llegar a Grandes Ligas. Pero, pese a todo lo que ha conseguido hasta ahora, el jugador de los White Sox insiste en que todavía no siente que haya cumplido su sueño.

“Creo que para mí desde donde estuve cuando empecé a donde estoy ahora ha sido algo increíble y la verdad que disfrutarme ha sido lo mejor del proceso”, comentó.

Vargas no quiere ponerse límites. Su objetivo, por ahora, es continuar haciendo lo que ha hecho durante esta temporada, ayudar a los White Sox en la pelea por los playoffs y disfrutar del momento.