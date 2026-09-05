El Barça aguarda por Lamine Yamal: Flick decidirá si juega ante el Valencia

Lamine Yamal, delantero español del Barcelona, celebra el quinto gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.

El Barcelona mantiene la incertidumbre sobre la presencia de Lamine Yamal en el partido de LaLiga contra el Valencia. El delantero sufrió un golpe durante los últimos entrenamientos y este sábado trabajó por separado del resto de sus compañeros de equipo.

Hansi Flick, sin embargo, se mostró optimista sobre el estado físico de su joven estrella. El técnico explicó que el golpe le provocó dolor y que el cuerpo técnico decidió que lo mejor era que realizara una sesión individual.

FÚTBOL Entrenador del Barcelona asegura que Lamine Yamal está en camino para jugar a su "máximo nivel"

Después del entrenamiento, Lamine aseguró que se encontraba bien, una situación que tranquilizó al entrenador alemán. Flick espera que pueda viajar a Valencia y no descarta que incluso sea titular en el encuentro de la cuarta jornada.

Flick mantiene la cautela con Lamine Yamal

A pesar de las buenas sensaciones, Flick dejó claro que la decisión definitiva se tomará el mismo domingo. El entrenador hablará con el futbolista antes de determinar si lo incluye en el once inicial o considera más conveniente darle descanso.

La precaución responde también a la elevada carga de minutos que Lamine ha acumulado en este comienzo de temporada. A diferencia de otros jugadores que participaron en el Mundial, el atacante ha disputado prácticamente completos los tres partidos de LaLiga.

Flick considera que el joven delantero está recuperando su mejor nivel después de un inicio de temporada algo irregular. El técnico destacó especialmente su actuación en el último encuentro, cuando el Barcelona goleó 5-2 al Rayo Vallecano.

En ese partido, Lamine fue una de las grandes figuras del conjunto azulgrana al marcar dos goles. Su rendimiento convenció nuevamente a Flick, quien considera que el atacante está preparado para gestionar los 90 minutos de un partido.

Gabriel Jesus podría debutar con el Barcelona

El encuentro ante el Valencia también podría servir para que Gabriel Jesus dispute sus primeros minutos como jugador del Barcelona. El delantero brasileño, último fichaje del conjunto azulgrana, ha dejado buenas sensaciones durante sus primeras sesiones de entrenamiento.

Flick reconoció que el atacante todavía no se encuentra al cien por cien, pero considera que está preparado para tener participación. El técnico contempla especialmente la posibilidad de utilizarlo durante la segunda mitad.

La decisión dependerá del desarrollo del partido y de las necesidades del equipo. Gabriel Jesus podría convertirse así en una nueva alternativa ofensiva para Flick en un Barcelona que afronta el duelo de Mestalla con la intención de mantener su buen comienzo de Liga.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal. El Barcelona espera que el golpe no pase de un susto y que su joven estrella pueda estar disponible para afrontar uno de los primeros grandes desafíos de la temporada.

FUENTE: AFP