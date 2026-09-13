domingo 13  de  septiembre 2026
DEPORTES

Usain Bolt confiesa que "añoro la adrenalina", pero ratifica que "mi momento ya pasó"

Usain Bolt, de 40 años, paró su carrera hace casi una década, tras el Mundial de Londres 2017, con un palmarés que incluye ocho oros olímpicos y 11 mundiales

El exvelocista jamaiquino Usain Bolt durante el torneo Ultimate Championship de World Athletics en Budapest, el 11 de septiembre de 2026.

El exvelocista jamaiquino Usain Bolt durante el torneo Ultimate Championship de World Athletics en Budapest, el 11 de septiembre de 2026.

JEWEL SAMAD / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BUDAPEST.- La leyenda de la velocidad en el atletismo Usain Bolt admitió este domingo en Budapest, en el marco de los Ultimate Championships, que echa de menos "la adrenalina" de la competición, pero es consciente de que su turno "ya pasó".

Bolt, que tiene 40 años, paró su carrera hace casi una década, después del Mundial de Londres 2017, con un palmarés impresionante en el que brillan ocho oros olímpicos y 11 mundiales.

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World Athletics le eligió embajador y emblema de estos Ultimate Championships, una nueva competición estrenada este fin de semana para clausurar los años en los que no haya Juegos Olímpicos o Mundiales al aire libre.

"Siempre echo de menos la competición. Cuando entré hoy en el estadio sentí la energía y eso lo echo de menos", afirmó el plusmarquista mundial de 100 m (9.58) y 200 m (19.19).

"Siempre echaré de menos la energía, el ambiente. Añoro la adrenalina, pero mi momento ya pasó. Ahora disfruto viendo las competiciones, es estupendo poder estar en el estadio y detectar a los futuros campeones", añadió Bolt.

En Budapest ha seguido especialmente de cerca las pruebas de velocidad, donde en los 100 metros el estadounidense Kenny Bednarek sorprendió al campeón mundial de la distancia, el jamaicano Oblique Seville.

Desde la retirada de Bolt, ningún otro velocista ha conseguido establecer un reinado duradero y los campeones van cambiando temporada a temporada.

"Eso muestra cómo de bueno era yo. A mí me iba bien, porque era yo el que ganaba, pero creo que es más divertido lo de ahora, ¡no saber quién va a ganar! Creo que eso es bueno para el deporte", estimó.

"Mi objetivo siempre ha sido ser percibido como uno de los grandes del deporte. Cuando se habla de Mohamed Ali, de todos los grandes nombres así, me mencionan a mí también. Eso es lo que yo quería, estar en la conversación", sentenció.

Jefferson-Wooden y Bednarek sellan doblete

Un día después de haber ganado los 100 metros, los estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Kenny Bednarek se proclamaron campeones de los 200 metros de los Ultimate Championships, este domingo en Budapest, y sellaron así el doblete de la velocidad.

Ambos lo hicieron, además, con grandes tiempos y gracias a sus éxitos se llevan otros 150.000 dólares, la cantidad que recibe cada vencedor en esta nueva competición del atletismo, que cuenta con una dotación económica inédita en este deporte.

FUENTE: AFP

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