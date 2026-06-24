miércoles 24  de  junio 2026
DEPORTES

COI utilizará nuevo procedimiento para elegir sede de los Juegos Olímpicos 2036

Entre los múltiples desafíos lanzados hace un año por la nueva patrona del COI, Kirsty Conventry, esta medida es la más tangible de las presentadas el miércoles

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, gesticula al dirigirse al público durante su primera conferencia de prensa al mando, en Costa Navarino, Grecia, el 20 de marzo de 2025.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, gesticula al dirigirse al público durante su primera conferencia de prensa al mando, en Costa Navarino, Grecia, el 20 de marzo de 2025.

AFP / Fabrice COFFRINI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAUSANA.- El Comité Olímpico Internacional elegirá en 2029 al anfitrión de los Juegos Olímpicos 2036, la próxima edición a atribuir, con un nuevo procedimiento, anunció el miércoles Kolinda Grabar-Kitarovic, que preside, dentro del COI, la comisión para el futuro anfitrión.

La instancia olímpica reintroduce un "calendario" con tres etapas, desde el diálogo confidencial con los Estados interesados a los últimos ajustes con uno o varios "anfitriones preferidos", según indicó Grabar-Kitarovic frente a un centenar de miembros del COI reunidos en Lausana en la 146ª sesión.

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Entre los múltiples desafíos lanzados hace un año por la nueva patrona del COI, Kirsty Conventry, esta medida es la más tangible de las presentadas el miércoles, y reforma el proceso de designación seguido para atribuir las ediciones 2030, 2032 y 2034.

Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.

Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.

Estas tres ediciones fueron atribuidas con, respectivamente, seis, once y diez años de margen, una variación debida a un proceso muy flexible, altamente confidencial y en el que la sesión del COI solo intervenía al final para ratificar la elección de la comisión ejecutiva.

Ahora, el "diálogo continuo" con los posibles anfitriones interesados podrá seguirse lejos de las miradas, pero, a partir de marzo de 2027, irá seguido de un "diálogo estratégico" con una primera selección de candidatos, evaluados más de cerca y visitados por la comisión del futuro anfitrión.

Tras esa fase intermedia, "a finales de 2028" la comisión ejecutiva elegirá uno o varios "anfitriones preferidos" - como ocurre a día de hoy - que deberán aportar una serie de garantías y podrán después retocar sus candidaturas, antes de un voto final de la sesión, que será informada con un "informe completo de la comisión del futuro anfitrión".

Se reanuda torneo de clasificación a Wimbledon

La segunda ronda del torneo de clasificación de Wimbledon se reanudó el miércoles hacia las 13h30 locales tras una interrupción de poco más de una hora causada por una avería del sistema de arbitraje electrónico.

Con una temperatura por encima de los 30 ºC en Roehampton, barrio al suroeste de Londres donde se disputa la clasificación, dieciséis partidos fueron suspendidos hacia las 12h15 locales.

Luego de varios minutos de dudas y de conversaciones con los jueces de silla, los jugadores fueron enviados a los vestuarios.

Anunciada inicialmente a las 11h45 GMT, la reanudación se aplazó primero a las 12h00 GMT, luego a las 12h15 GMT y finalmente a las 12h25 GMT.

Desde 2025 Wimbledon ha reemplazado los jueces de línea por un sistema de arbitraje automatizado, siguiendo los pasos del Abierto de Australia y del US Open.

FUENTE: AFP

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