Yulimar Rojas renace y apunta al oro en el Mundial Indoor 2026

La venezolana Yulimar Rojas celebra con su bandera y medalla de bronce tras competir en el triple salto del Mundial de Tokio, el 18 de septiembre de 2025.

La reina del triple salto está de vuelta. La venezolana Yulimar Rojas llega al Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun 2026 con una declaración que resume su momento: “soy una nueva Yulimar, renacida desde las cenizas”.

Tras casi dos años marcados por una grave lesión en el tendón de Aquiles, la campeona olímpica regresa con fuerza y confianza, liderando el ranking mundial del año con un salto de 14,95 metros. Todo apunta a que vuelve a ser la gran favorita para colgarse el oro.

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Una campeona que quiere recuperar su trono

El Mundial Indoor es una competencia especial para Rojas. Allí ha sido campeona en tres ocasiones (2016, 2018 y 2022), y fue precisamente en Belgrado donde logró su histórico récord mundial de 15,74 metros, una marca que sigue vigente.

Su camino reciente no ha sido sencillo. Desde septiembre de 2023 hasta su regreso en el Mundial al aire libre de Tokio 2025 —donde obtuvo un bronce con sabor agridulce—, la venezolana tuvo que reconstruirse física y mentalmente.

Ahora, en Polonia, quiere algo más que competir: quiere volver a dominar.

Duplantis y otras estrellas acompañan el show

Aunque el foco latino estará en Rojas, el Mundial también contará con figuras como el sueco Armand Duplantis, quien llega tras batir su propio récord mundial con 6,31 metros y busca su cuarto título indoor.

También destacan nombres como:

Keely Hodgkinson, favorita en los 800 metros tras romper el récord mundial bajo techo

Kishane Thompson, candidato al oro en los 60 metros

Mohamed Attaoui, una de las esperanzas españolas

Yulimar Rojas lidera la ilusión latinoamericana

Más allá de Rojas, Latinoamérica también tendrá protagonismo en el triple salto con la cubana Leyanis Pérez, vigente campeona, quien intentará defender su corona ante la amenaza directa de la venezolana.

En masculino, el cubano Lázaro Martínez y el italiano de origen cubano Andy Díaz prometen una final de alto nivel.

Ausencias importantes en el campeonato

El Mundial bajo techo también estará marcado por varias bajas de peso, entre ellas:

Noah Lyles

Sydney McLaughlin-Levrone

Femke Bol

Jakob Ingebrigtsen

El Mundial Indoor de Torun 2026 no solo marca el inicio del calendario atlético, sino también el posible renacimiento definitivo de Yulimar Rojas.

La venezolana no llega solo a competir: llega a demostrar que, incluso después de caer, las leyendas siempre vuelven a volar más alto.