viernes 11  de  septiembre 2026
BOXEO

Exboxeador cubano protagoniza peleas callejeras en Hialeah

Frank Zaldívar, un exboxeador cubano que fue acusado hace algunos meses de intento de homicidio en Miami, habría sido expuesto mediante videos en redes sociales

Cubanos asisten a la concentración Free Cuba en Hialeah, Florida, el 24 de marzo de 2026.

Cubanos asisten a la concentración "Free Cuba" en Hialeah, Florida, el 24 de marzo de 2026.

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El exboxeador cubano Frank Zaldívar está envuelto en una nueva polémica, luego de que fuera visto durante los últimos días en varios enfrentamientos callejeros en el área de Hialeah, Florida, de acuerdo a algunos videos que han sido difundidos en las redes sociales.

Dichos videos llegan tan solo algunos meses después de que Zaldívar fuera arrestado en Miami por un supuesto intento de homicidio. El antillano fue liberado posteriormente sin cargos pendientes.

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En las imágenes divulgadas se puede ver al antiguo púgil discutiendo con un hombre en plena vía pública. Durante el altercado, otro individuo interfiere y le propina un golpe en el rostro a Zaldívar, quien siguió enfrentándose a los hombres mientras otras personas hacían lo posible por detener la pelea.

La riña finalizó cuando una cuarta persona se involucró y logró calmar al exdeportista. Luego de estrecharle la mano, Zaldívar se marchó del lugar sin que se reportaran heridos ni intervención policial.

Proceso judicial previo

Este nuevo incidente tuvo lugar luego de que Zaldívar enfrentara un proceso legal en abril, cuando fue acusado y detenido por un presunto caso de intento de homicidio tras un violento apuñalamiento en la ciudad de Miami.

Tal como era de esperarse, el arresto sacudió a la comunidad cubana en Florida debido a su pasado como deportista. De cualquier forma, en mayo se reportó que Zaldívar había sido liberado y que el proceso no tendría consecuencias legales para él.

Poco tiempo después, el mismo exboxeador comunicó que se encontraba en libertad y que la situación había sido resuelta.

El perfil "Boxeocubano" fue uno de los que compartió los videos recientes de los altercados en los que estuvo envuelto Zaldívar y puso en tela de juicio el estado actual del exboxeador.

"Frank Zaldívar continúa haciendo de las suyas en su esquina de Hialeah. A su favor tengo que admitir que todas sus broncas son contra oponentes más pesados que él", escribió el perfil.

El cubano tuvo su último combate en febrero de 2025, cuando cayó derrotado por nocaut técnico en el tercer asalto ante Curmel Moton. Antes de eso, también había perdido su pelea anterior por decisión unánime contra Yosdiel Nápoles en agosto de 2024.

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