Venezuela y Perú chocan en busca de la supervivencia

Necesita abrir el paracaídas en casa, en el Estadio Monumental de la calurosa Maturín, para frenar su caída en barrena.

Ya son nueve fechas consecutivas sin ganar, la última saldada con un revés 2-1 ante Ecuador en Quito.

"Tenemos que ganar en casa sea como sea", dijo el extremo Yeferson Soteldo, compañero del astro brasileño Neymar en el Santos y uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel vinotinto.

La selección inca, en tanto, viene de derrotar 3-1 como anfitriona a Bolivia en el debut de Ibáñez al frente del equipo, pero tampoco tiene mayor margen de error, ubicada en la novena casilla, con 10 unidades.

Repechaje en la mira

Argentina encabeza la clasificatoria con 28 puntos, por delante de Ecuador, con 22; Brasil, con 21; Uruguay y Paraguay, con 20 por cabeza; y Colombia, que con 19 marca la frontera del acceso a las plazas directas.

Bolivia les sigue con 13, en zona de repesca.

"Estamos a tiempo de corregir, estamos en camino, estamos a un punto del repechaje", subrayó este lunes Batista en conferencia de prensa, mostrando confianza en sus jugadores. "No podemos fallar (...). No se me pasa a mí por la cabeza una derrota".

El DT reservó en la anterior presentación a piezas como los mediocampistas Yangel Herrera o José 'El Brujo' Martínez, titulares habituales que en el caso de haber recibido tarjeta amarilla hubiesen sido suspendidos.

La Vinotinto también recupera al central Wilker Ángel y al lateral derecho Jon Aramburu tras cumplir, justamente, castigos.

"Es un rival al que tenemos que ganarle más allá de que sea de local o visitante para seguir con posibilidades", manifestó a su vez Ibáñez. "No va a cambiar nuestro plan de juego", subrayó.

En su primera presentación, la vieja guardia le respondió en buen nivel, con André Carrillo y Paolo Guerrero desempeñando roles importantes.

"Ninguno de los dos va a guardar nada, porque la tabla de posiciones obliga a ganar", remata Ibáñez.

Alineaciones probables

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun - José Martínez, Yangel Herrera - Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo - Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López - Pedro Aquino, Renato Tapia, André Carrillo - Andy Polo, Paolo Guerrero y Bryan Reyna. DT: Óscar Ibáñez.

FUENTE: AFP