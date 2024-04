Verstappen busca reiterar su dominio en la pista de Suzuka en Japón

Pero Suzuka ya no le intimida y la pista parece ser el lugar ideal para que Verstappen se recupere. Hace dos semanas en Australia, un incendio en los frenos traseros obligó a que abandonara en la cuarta vuelta —y con lo que llegó a su fin la racha de nueve triunfos seguidos.

“Creo que si piensas en Melbourne desde la perspectiva de rendimiento, me parece que fuimos veloces, pero no terminamos”, indicó Verstappen. “Eso no es ideal, pero a nuestro auto normalmente le gusta las curvas a gran velocidad, entonces esperemos que podamos mostrarlo de nuevo este fin de semana”.

Eso es lo que se espera el domingo del tres veces campeón defensor de la F1.

Max Verstappen (18).jpg El piloto de Red Bull, Max Verstappen, celebra parado sobre su auto tras ganar el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito Jeddah Corniche, el sábado 9 de marzo del 2024. AP Foto/Darko Bandic

Fue el más veloz en la primera práctica del viernes. Para la segunda sesión, la pista quedó completamente empapada por una lluvia ligera, por lo que la mayoría de los equipos decidieron no salir para evitar el desgaste de los neumáticos. Verstappen estuvo entre los que no salieron.

El holandés registró un tiempo de 1 minuto y 30,056 segundos en la primera práctica y quedó 0,181 segundos por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez, y a 0,213 del Ferrari de Carlos Sainz, quien ganó en Australia.

Verstappen ganó su segundo título de la F1 en Suzuka en el 2022 y dominó en Japón la temporada pasada antes de conquistar el campeonato.

Esa carrera fue hace apenas seis meses. La fecha del Gran Premio de Japón cambió al inicio del calendario de la F1 en el 2024.

El domingo hay pronóstico de lluvia, las mismas condiciones que solían darle la bienvenida a los pilotos cuando la carrera se realizaba en el otoño.

Futuro de Verstappen:

Verstappen ganó las dos primeras carreras en Baréin y Arabia Saudí, pero su resultado fue ensombrecido por las acusaciones de conducta indebida del jefe del equipo Christian Horner con una empleada.

En Japón le preguntaron a Verstappen sobre su futuro con Red Bull debido a los rumores que podría irse a Mercedes.

“Estoy contento donde estoy”, dijo. “Y sí, queremos que siga así”.

“Tengo contrato con Red Bull hasta el '28”, añadió. “Después de eso veré si siquiera quiero continuar”.

Sainz admitió que cerrar la brecha con Red Bull será difícil.

“El año pasado (en septiembre) estábamos a 0,7-0,8 segundos de Red Bull aquí”, comentó. “Entonces es tiempo de ver en dónde estamos este año y ver si podemos acercarnos”.

El estadounidense Logan Sargeant chocó fuertemente en la primera sesión de práctica del viernes en lo que consideró “un pequeño error”.

FUENTE: AP