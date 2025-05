Verstappen sorprende a los McLaren y se lleva el GP de Emilia-Romaña

Partiendo desde la primera fila, junto al 'poleman' Piastri, Verstappen salió rapidísimo y superó en la segunda curva al australiano, que se vio sorprendido y no cerró la puerta a tiempo.

"La salida no ha sido particularmente buena, pero estaba por el exterior y me he dicho que iba a probar (el adelantamiento). Ha funcionado", explicó el vigente campeón de la categoría.

Imbatido en Imola desde 2021

Verstappen ya no cedió la primera plaza en las 63 vueltas al mítico trazado de Imola, a apenas una hora de la sede de Ferrari en Maranello, donde se ha impuesto ininterrumpidamente desde 2021.

La de este domingo fue la 65ª victoria de Verstappen en Fórmula 1 y la 124ª de Red Bull, en un fin de semana en el que la escudería austriaca celebraba su 400º Gran Premio, en presencia de varias celebridades como el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario y el mito del motociclismo Valentino Rossi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Piastri se vio perjudicado, además, por el coche de seguridad, ya que fue Norris el que entró primero a cambiar gomas y el australiano no pudo hacerlo.

Con la carrera reanudada, Norris superó lógicamente a su compañero para acabar segundo. "Ha sido una carrera larga, no era fácil adelantar y hemos hecho todo lo que hemos podido", resumió el vigente subcampeón del mundo.

Norris supera a Piastri

El británico Lewis Hamilton, que partía desde la 12ª posición de la parrilla, acabó al pie del podio en su primera carrera con Ferrari en Italia. Su compañero, el monegasco Charles Leclerc, finalizó sexto.

Entre ambos pilotos de la Scuderia se metió el Williams del tailandés Alexander Albon, que repite el 5º puesto logrado en el Gran Premio precedente, el de Miami.

El español Carlos Sainz fue octavo, confirmando los progresos de Williams.

"Yo estoy contento con el nivel que estoy ofreciendo en Williams. En esta carrera he ido muy rápido tanto en la clasificación como en la misma carrera", comentó el madrileño.

Su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) quedó 11º, fuera de los puntos y con un sabor amargo luego de haber comenzado desde la 5ª plaza de la parrilla.

16º puesto para Colapinto

Por su parte, el argentino Franco Colapinto, en su estreno con Alpine, finalizó en la 16ª plaza, la misma desde la que arrancó la carrera luego de haber sido penalizado por un accidente en la sesión de clasificación.

"El objetivo era terminar hoy. Era complicado sumar largando desde donde largamos, pero hicimos todo lo posible", declaró el argentino tras la carrera.

"Creo que, dentro de todo, fue positivo el día de hoy, bien el 'management', la estrategia, a pesar de que la carrera estuvo un poco en nuestra contra", añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

El brasileño Gabriel Bortoleto acabó en el 18º y último lugar con su Sauber.

En la clasificación del Mundial, Piastri mantiene la punta con 146 puntos, 13 más que Norris y 22 por encima de Verstappen, único piloto que parece capacitado a plantar cara a los McLaren esta temporada.

El británico George Russell, primero de los 'mortales' con su Mercedes, es 4º en el Mundial con 99 puntos tras acabar séptimo en Imola.

FUENTE: AFP