El italiano Jannik Sinner celebra tras vencer a su compatriota Luciano Darderi en un partido del Abierto de Australia en Melbourne, el 26 de enero de 2026.

MELBOURNE.- El número dos del mundo, Jannik Sinner , quedó descartado este jueves para el Abierto de Australia 2027 a causa de una cirugía de rodilla, informaron los organizadores del torneo.

El martes, el tenista italiano de 25 años anunció que se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha para tratar la lesión que lo tiene apartado del circuito ATP, desde su título en julio en Wimbledon.

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"Hemos estado en contacto constante con el equipo de Jannik y nos han confirmado que no podrá acompañarnos en el Abierto de Australia en enero, tras su reciente operación", declaró Andrew Abdo, director de Tennis Australia, en un comunicado a la AFP.

"A Jannik le encanta competir aquí, en Melbourne, y espera regresar para el Abierto de Australia de 2028 (...) Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos verlo de nuevo en las pistas muy pronto", agregó.

La intervención quirúrgica se realizó en una clínica de Turku, Finlandia, y estuvo a cargo de Lasse Lempainen, un especialista con gran reputación en el deporte por su trabajo con las lesiones de rodilla.

Sinner, que ganó el torneo australiano en 2024 y 2025, tenía una temporada brillante antes de que su problema de rodilla lo obligara a detenerse, con cinco títulos de Masters 1000, además de su triunfo en el Grand Slam británico.

Varios meses de recuperación

"Echo mucho de menos la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación", declaró Sinner en su comunicado del martes, sin dar una fecha estimada para su regreso al circuito de la ATP.

Preguntado por la cadena de televisión Sky Sport, el doctor Fabrizio Terrone, especialista en lesiones de rodilla en el centro Isokinetic de Turín, apuntó a una lesión de "como mínimo entre tres y cuatro meses".

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Desde julio, Sinner ha realizado varios viajes de ida y vuelta desde su cuartel general en Mónaco a Turín, donde ha sido tratado en la J-Medical, la clínica de la Juventus.

Ha acudido también a la consulta de otros especialistas, entre ellos el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, en Lyon, Francia.

Después de optar por los tratamientos conservadores que buscaban evitar el quirófano, pospuso en varias ocasiones su regreso a la competición antes de dar por terminada su temporada a principios de octubre.

Adiós al número uno

En su ausencia, el alemán Alexander Zverev ha asumido el primer puesto del ránking mundial.

La semana pasada, el italiano estuvo presente en Turín para asistir al inicio del Masters ATP, un torneo en el que no pudo defender su título de 2025, pero al que acudió para cumplir con compromisos de sus patrocinadores.

En un documental difundido a mediados de noviembre, Sinner habló de los altibajos por su lesión.

"Incluso mi vida fuera del tenis está un poco más limitada porque no puedo hacer las cosas que amo de verdad, ya que quiero proteger mi rodilla al máximo", admitió.

Durante su tiempo de baja también ha aprovechado para operarse de las amígdalas y ha perdido mucho peso.

Con Australia fuera del calendario, su regreso podría darse en el inicio de la gira estadounidense sobre pista dura, con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en marzo próximo.

FUENTE: AFP