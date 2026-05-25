lunes 25  de  mayo 2026
Baloncesto

Victor Wembanyama destroza al Thunder y empata la final del Oeste para los Spurs

Victor Wembanyama brilló con 33 puntos para que los Spurs aplastaran al Thunder e igualaran 2-2 la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Victor Wembanyama # 1 de los San Antonio Spurs supera a Shai Gilgeous-Alexander # 2 del Oklahoma City Thunder en la primera mitad del tercer partido de los playoffs de la NBA de las Finales de la Conferencia Oeste en el Frost Bank Center el 22 de mayo de 2026 en San Antonio, Texas.

Victor Wembanyama # 1 de los San Antonio Spurs supera a Shai Gilgeous-Alexander # 2 del Oklahoma City Thunder en la primera mitad del tercer partido de los playoffs de la NBA de las Finales de la Conferencia Oeste en el Frost Bank Center el 22 de mayo de 2026 en San Antonio, Texas.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Victor Wembanyama firmó otra actuación monumental y lideró este domingo la victoria de los San Antonio Spurs por 103-82 sobre el campeón Oklahoma City Thunder para igualar 2-2 la final de la Conferencia Oeste.

El prodigio francés, elegido horas antes por primera vez en el mejor quinteto de la temporada de la NBA, celebró el reconocimiento con un recital de 33 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 3 bloqueos en apenas 31 minutos sobre la cancha.

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Wembanyama lanzó con un 50% de efectividad (11 de 22 tiros de campo) y encendió al Frost Bank Center de San Antonio con tres triples decisivos que consolidaron el dominio texano.

“No estamos sorprendidos, hicimos lo que teníamos que hacer”, declaró Wembanyama a NBC tras el encuentro. “Vimos mucho video en las últimas 48 horas y eso fue muy importante”.

Wembanyama domina ambos lados de la cancha

La influencia defensiva del gigante francés de 2,24 metros volvió a ser determinante para unos Spurs que juegan su primera final de conferencia desde 2017.

San Antonio logró limitar a Oklahoma City a apenas 82 puntos, una de las peores producciones ofensivas del Thunder en las últimas temporadas.

Shai Gilgeous-Alexander, doble MVP de la NBA y también integrante del mejor quinteto del año, fue controlado por la defensa texana y terminó con solo 19 puntos.

El Thunder sufrió especialmente desde el perímetro, acertando únicamente seis de sus 33 intentos de triple.

“Estábamos por primera vez en desventaja en estos playoffs y simplemente hemos respondido”, aseguró Wembanyama.

“No ha sido nada extraordinario. No ha sido magia. Simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. La serie aún está lejos de terminar. Nos quedan seis victorias más antes de poder descansar”, añadió la estrella francesa.

De’Aaron Fox regresa y los Spurs responden

Otro factor importante para San Antonio fue el regreso de De'Aaron Fox, recuperado de su lesión de tobillo.

El base aportó un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, además de darle mayor fluidez ofensiva a unos Spurs que dominaron prácticamente de principio a fin.

“Ganamos 60 partidos en la temporada regular porque tenemos un equipo con muchas opciones”, señaló Fox. “Simplemente salimos a buscar los mejores lanzamientos”.

Los Spurs llegaron a tener ventaja de hasta 25 puntos en el tercer cuarto y nunca permitieron una reacción seria del vigente campeón.

La serie regresa a Oklahoma City

Con la eliminatoria empatada 2-2, el quinto partido se disputará este martes en el Paycom Center de Oklahoma City, donde el Thunder buscará recuperar la ventaja de localía.

En la Conferencia Este, los New York Knicks dominan 3-0 su serie frente a los Cleveland Cavaliers y este lunes tendrán su primera oportunidad de avanzar a las Finales de la NBA por primera vez en este siglo.

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