sábado 23  de  mayo 2026
Baloncesto

Victor Wembanyama exige reacción de los Spurs tras caer ante Thunder en las Finales del Oeste

Victor Wembanyama pidió una reacción inmediata de los San Antonio Spurs tras caer 123-108 ante Oklahoma City Thunder y quedar abajo 2-1 en las Finales de la Conferencia Oeste.

OREGÓN - 26 DE ABRIL: Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs realiza una clavada durante la primera mitad del cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste contra los Portland Trail Blazers en el Moda Center el 26 de abril de 2026 en Portland, Oregón.&nbsp;

OREGÓN - 26 DE ABRIL: Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs realiza una clavada durante la primera mitad del cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste contra los Portland Trail Blazers en el Moda Center el 26 de abril de 2026 en Portland, Oregón. 

Soobum Im/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El joven fenómeno francés Victor Wembanyama dejó claro que los San Antonio Spurs deberán mostrar carácter para mantenerse con vida en las Finales de la Conferencia Oeste frente al Oklahoma City Thunder.

Tras la derrota 123-108 en el Juego 3, el conjunto texano quedó abajo 2-1 en la serie y afrontará un decisivo cuarto partido este domingo en San Antonio. Pese al complicado panorama, Wembanyama aseguró que este tipo de momentos forman parte del aprendizaje natural de un equipo joven que disputa sus primeros playoffs.

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“Son mis primeros playoffs y también los de muchos de nosotros. Era normal atravesar momentos difíciles, pero ahora veremos de qué estamos hechos”, declaró la estrella francesa después del encuentro.

El pívot de 22 años volvió a firmar una actuación destacada con 26 puntos en 39 minutos, aunque reconoció que todavía necesita aportar más en otros aspectos del juego. Wembanyama terminó con apenas cuatro rebotes y tres asistencias, números que considera insuficientes para liderar al equipo ante el vigente campeón del Oeste.

“Tengo problemas para hacer mejores a mis compañeros ahora mismo. Debo hacerlo mejor. Necesito ser más un jugador de equipo”, admitió.

El francés también explicó en qué debe mejorar para ayudar a los Spurs a reaccionar en la serie.

“Debo facilitar más el juego, rebotear mejor y presionar más la defensa rival para generar espacios para mis compañeros”, señaló.

A pesar de promediar 29.3 puntos y 15 rebotes en la serie, San Antonio necesita una versión todavía más dominante de su máxima figura para frenar el poder ofensivo del Thunder.

Los Spurs comenzaron el Juego 3 de manera espectacular con una racha inicial de 15-0, pero Oklahoma City reaccionó y terminó dominando el resto del partido con claridad.

Ahora, la franquicia texana buscará ajustar detalles defensivos y ofensivos antes del Juego 4, en un duelo que podría marcar el rumbo definitivo de la eliminatoria.

“Cada uno de nosotros tiene que ser mejor. Como equipo y organización estamos viviendo muchas experiencias nuevas, y tendremos que encontrar las respuestas”, concluyó Wembanyama.

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