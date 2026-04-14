Vinicius se juega su redención en Múnich: el Real Madrid busca otra noche épica en Champions

El Real Madrid afronta una misión límite en la UEFA Champions League: remontar el 2-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena. Todas las miradas apuntan a Vinicius Junior , quien busca reivindicarse tras un partido de ida muy cuestionado.

El brasileño vivió una noche complicada en el Santiago Bernabéu. Dos pérdidas suyas terminaron en goles del Bayern y falló una clara ocasión ante Manuel Neuer, lo que provocó los silbidos de la afición.

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Ahora, Múnich se presenta como el escenario perfecto para cambiar la narrativa y recuperar su mejor versión.

Arbeloa confía en la remontada

El técnico madridista, Álvaro Arbeloa, fue claro tras la derrota: “Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid”.

Con la eliminatoria abierta, el conjunto blanco apelará a su histórica capacidad de reacción en Europa, aunque esta vez deberá hacerlo lejos de casa.

AFP__20260124__93WH3CH__v2__MidRes__TopshotFblEspLigaVillarrealRealmadrid El delantero francés Kylian Mbappé (D) celebra con el brasileño Vinicius Junior (C) y el español Gonzalo García tras anotar el segundo gol del Real Madrid en un partido ante el Villarreal CF en el Estadio La Cerámica en Vila-Real, el 24 de enero de 2026. JOSÉ JORDAN / AFP

Mbappé y Vinicius, claves en ataque

El peso ofensivo recaerá en Kylian Mbappé y Vinicius, una dupla que aún busca encajar plenamente. La llegada del francés y los cambios tácticos han afectado el rendimiento del brasileño, que reconoció no haber conectado del todo con las ideas del anterior técnico.

Un nuevo impulso con Arbeloa

Desde la llegada de Arbeloa, Vinicius ha recuperado confianza. El entrenador ha reforzado su papel en el equipo, y eso se ha reflejado en su rendimiento: una parte importante de sus 17 goles esta temporada han llegado bajo su mando.

“Es un jugador que va más allá de los números”, aseguró el técnico, destacando su capacidad para desequilibrar y condicionar defensas.

Una temporada en juego

El Real Madrid se juega mucho más que una eliminatoria. Sin Supercopa, eliminado en Copa del Rey y con LaLiga muy cuesta arriba, la Champions representa la última gran oportunidad de salvar la temporada.

Una derrota en Múnich podría significar un año en blanco para el conjunto blanco.