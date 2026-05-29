viernes 29  de  mayo 2026
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Atención domiciliaria de Maradona causa cruce de versiones en juicio por su muerte en Argentina

El juicio en San Isidro examina tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte de Diego Maradona

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN ISIDRO.- La diferencia entre "internación" y "cuidados" domiciliarios marcó este jueves una nueva audiencia en el juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona, quien falleció en 2020 cuando convalecía en una casa alquilada tras una cirugía en la cabeza.

"Mi criterio siempre fue el mismo: una internación domiciliaria seria", afirmó la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas y quien atendía entonces a Maradona.

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Cosachov dijo que nunca consideró adecuado que el exfutbolista volviera a su casa tras la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020.

Para la médica, que habló por primera vez en la sala, la mejor alternativa era continuar la rehabilitación en un centro especializado, debido al cuadro de depresión y adicción al alcohol del paciente de 60 años.

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Sin embargo, Maradona se negaba, por lo que surgió la opción de alquilar una casa en Tigre -a 30 km al norte de Buenos Aires- para que pasara su convalecencia.

"Para mí, como psiquiatra, no era opción que volviera solo a la casa. Se nos ocurre entonces esta opción intermedia que era el dispositivo de internación domiciliaria", declaró.

"Solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias", prosiguió.

"Yo firmé convencida de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué iba a pensar que una empresa como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de estas características?", sostuvo al referirse a la empresa de medicina privada que participó en la logística.

A su turno, Mariana Flichman, exmédica legista de Swiss Medical que intervino en el acta de externación, declaró como testigo que el servicio previsto era de acompañamiento y enfermería, no de una estructura hospitalaria.

"Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante", declaró.

"Yo confié en que todos sabían lo que firmaban", agregó.

Motivo del juicio

El juicio en el tribunal de San Isidro, vecino a Tigre, examina tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Swiss Medical no está imputada como entidad, aunque entre las acusadas figura Nancy Forlini, médica que trabajaba para la compañía y que actuó como coordinadora médica de la convalecencia.

Los siete acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión.

Se espera que el juicio, con dos audiencias semanales, continúe al menos hasta julio.

FUENTE: AFP

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