viernes 29  de  mayo 2026
TENIS

Djokovic es eliminado del Roland Garros en tercera ronda por joven brasileño

João Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, derrotó en cinco sets al serbio que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El joven brasileño João Fonseca protagonizó una auténtica hazaña en Roland Garros: levantó dos sets en contra y derrotó al legendario Novak Djokovic, este viernes, en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam, la obsesión que le persigue desde que conquistó el US Open en 2023.

Lee además
El serbio Novak Djokovic baila tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard al final de su partido individual masculino en la primera jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 24 de mayo de 2026. 
Tenis

Djokovic sobrevive al ambiente hostil y avanza en Roland Garros a los 39 años
El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.
TENIS

Djokovic avanza en Roland Garros, aunque vuelve a perder un set

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo, el jueves, en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del Abierto francés por una lesión.

Fonseca consigue así el gran golpe de su, por ahora, corta carrera, batiendo por primera vez a un Top 5 mundial y, además, a un Djokovic por el que siente una enorme admiración.

Su rival el domingo en octavos de final será el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (16º) y el estadounidense Tommy Paul (21º).

Djokovic dejó escapar una ventaja de dos sets

Nole había tomado los mandos del partido muy pronto, llevándose las dos primeras mangas con su efectividad de los mejores días en los momentos decisivos, demostrando su instinto para saber cuándo matar cada set.

Las primeras muestras de vulnerabilidad se empezaron a notar en el inicio del tercer set, donde el serbio cedió ya con su saque de entrada y tuvo que nadar contracorriente en una manga que Fonseca concluyó con un ace y un 6-3.

El cuarto set estuvo más igualado y el brasileño se despegó casi al final para encadenar dos juegos seguidos y terminar ganando 7-5, abriendo la puerta al quinto y definitivo para alegría de un público entregado al espectáculo.

Allí las fuerzas estuvieron igualmente equilibradas y Djokovic llegó a ponerse 5-4, a un juego de lograr la victoria, pero Fonseca ganó con su saque para el 5-5, hizo break a continuación y selló su victoria con su servicio, con un 7-5 apoteósico en la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Argentino Juan Cerúndolo sorprende a Jannik Sinner y lo saca de carrera en Roland Garros

Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros

Djokovic sobre su retorno en Roland Garros: "Llego medio paso tarde"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a los simpatizantes durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.
POLÍTICA

Oposición propone negociación con el chavismo liderada por Machado y el acompañamiento de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Sitio web con datos salariales de la nómina de la Ciudad de Miami.
TRANSPARENCIA

Miami activa portal web para consultar salarios de empleados municipales, podría sorprenderse

La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia. 
ANÁLISIS

Encuestas predicen en Colombia que una mujer será elegida presidente por primera vez en su historia

Te puede interesar

El jefe del Comando Sur Francis L. Donovan (derecha) junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, (centro) y el asesor principal de seguridad nacional Stephen Miller.
úLTIMA HORA

Jefe del Comando Sur se reúne con alto mando del Ejército cubano

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

Congresista federal demócrata por Florida Frederica S. Wilson. 
TODA UNA VIDA

Representante federal de Florida Frederica Wilson anuncia que no buscará la reelección al Congreso en 2026

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado en Miami.
MEDIDAS

Departamento de Estado pide a viajeros consultar alertas oficiales antes del verano y del Mundial 2026