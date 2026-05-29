Atlético desmiente haber recibido oferta del Barcelona por Julián Álvarez

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

MADRID.- En unos tuits humorísticos publicados el viernes, el Atlético de Madrid respondió a los rumores que circulan en las redes sociales y desmintió haber recibido una oferta del FC Barcelona por su atacante argentino Julián Álvarez.

El club rojiblanco, que denunció ser víctima de "numerosas desinformaciones", utilizó su cuenta oficial de X para anunciar ofertas falsas para fichar a varias figuras del Barça.

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"Here we go! Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana (en el estadio Metropolitano de Madrid), una suscripción anual al (diario) ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el announce", escribió junto a un fotomontaje con Lamine Yamal vistiendo la elástica rojiblanca.

Continuó luego su serie de trinos con otros fotomontajes con Pedri y Raphinha, otros dos jugadores del Barça, vestidos con la camiseta del Atlético y ofertas igualmente humorísticas "para completar el 3x1".

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Después el Atlético se puso más serio para responder a los rumores sobre la "Araña" Álvarez, recientemente convocado por Argentina para el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

"En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé (del Barcelona) de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos", escribió el Atleti en su mensaje.

Alusión al caso Negreira

"Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", agregó en alusión al caso Negreira, un asunto que salpica al Barcelona por su relación durante años con un exdirigente del arbitraje español.

Álvarez fue fichado en 2024, procedente del Manchester City de la liga inglesa, por casi 90 millones de euros.

Según la prensa catalana, su sueño sería unirse al Barça para seguir los pasos de su ídolo Lionel Messi, con el que se proclamó campeón mundial en Catar 2022 y con el que buscará un nuevo trofeo en el Mundial 2026.

FUENTE: AFP