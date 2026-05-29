viernes 29  de  mayo 2026
FÚTBOL

Atlético desmiente haber recibido oferta del Barcelona por Julián Álvarez

Según la prensa catalana, el sueño de Álvarez sería unirse al Barcelona para seguir los pasos de su ídolo Lionel Messi, con el que ganó el Mundial de Catar

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026. 

Lluis GENE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- En unos tuits humorísticos publicados el viernes, el Atlético de Madrid respondió a los rumores que circulan en las redes sociales y desmintió haber recibido una oferta del FC Barcelona por su atacante argentino Julián Álvarez.

El club rojiblanco, que denunció ser víctima de "numerosas desinformaciones", utilizó su cuenta oficial de X para anunciar ofertas falsas para fichar a varias figuras del Barça.

Lee además
El centrocampista inglés del Real Madrid #5 Jude Bellingham (C) celebra su gol con el defensor español del Real Madrid #06 Nacho Fernández y el defensor austriaco del Real Madrid #04 David Alaba durante el partido de fútbol de la Liga española entre el RC Celta de Vigo y el Real Madrid CF en el Balaidos Estadio de Vigo el 25 de agosto de 2023.  
F

David Alaba se despide del Real Madrid tras cinco temporadas llenas de títulos
El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.
Fútbol

Lamine Yamal lidera la lista de España para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

"Here we go! Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana (en el estadio Metropolitano de Madrid), una suscripción anual al (diario) ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el announce", escribió junto a un fotomontaje con Lamine Yamal vistiendo la elástica rojiblanca.

Continuó luego su serie de trinos con otros fotomontajes con Pedri y Raphinha, otros dos jugadores del Barça, vestidos con la camiseta del Atlético y ofertas igualmente humorísticas "para completar el 3x1".

Después el Atlético se puso más serio para responder a los rumores sobre la "Araña" Álvarez, recientemente convocado por Argentina para el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

"En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé (del Barcelona) de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos", escribió el Atleti en su mensaje.

Alusión al caso Negreira

"Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", agregó en alusión al caso Negreira, un asunto que salpica al Barcelona por su relación durante años con un exdirigente del arbitraje español.

Álvarez fue fichado en 2024, procedente del Manchester City de la liga inglesa, por casi 90 millones de euros.

Según la prensa catalana, su sueño sería unirse al Barça para seguir los pasos de su ídolo Lionel Messi, con el que se proclamó campeón mundial en Catar 2022 y con el que buscará un nuevo trofeo en el Mundial 2026.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Real Madrid celebrará elecciones presidenciales el 7 de junio y Florentino Pérez no parece favorito

Anuncian retiro de estatua gigante de Lionel Messi en la India por motivos de seguridad

Messi lidera a una Argentina que irá sin Mastantuono al Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a los simpatizantes durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.
POLÍTICA

Oposición propone negociación con el chavismo liderada por Machado y el acompañamiento de EEUU

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta
SENTENCIA FEDERAL

Justicia federal condena a expiloto cubano que ocultó historial militar en proceso migratorio

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro.
PROCESO MIGRATORIO

DHS afirma que hija del general cubano Ulises Rosales del Toro violó condiciones de su visa de turismo en EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Congresista federal demócrata por Florida Frederica S. Wilson. 
TODA UNA VIDA

Representante federal de Florida Frederica Wilson anuncia que no buscará la reelección al Congreso en 2026

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado en Miami.
MEDIDAS

Departamento de Estado pide a viajeros consultar alertas oficiales antes del verano y del Mundial 2026

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.
FÚTBOL

Atención domiciliaria de Maradona causa cruce de versiones en juicio por su muerte en Argentina