Vladimir Guerrero Jr. y Springer lideran paliza de Toronto con cinco jonrones ante Seattle

Los Toronto Blue Jays revivieron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) con una contundente victoria 13-4 sobre los Seattle Mariners, impulsada por una explosión ofensiva encabezada por Vladimir Guerrero Jr. y George Springer. Toronto conectó cinco jonrones —obra de Springer, Guerrero, Alejandro Kirk, Andrés Giménez y Addison Barger— para recortar la serie a 2-1 y evitar el barrido.
Guerrero brilló con cuatro hits, quedando a un triple del ciclo, mientras que Kirk sumó un jonrón de tres carreras y mantiene un promedio de .413 en el T-Mobile Park. El abridor Shane Bieber se repuso tras un inicio difícil y completó seis sólidas entradas, permitiendo solo cuatro hits y una carrera tras el primer inning.
La derrota fue para George Kirby, castigado con ocho carreras y ocho hits en apenas tres entradas. Con esta victoria, Toronto igualó un récord de postemporada con ocho jonrones combinados, compartido con series históricas de 2015 y 2017.
El manager John Schneider destacó la resiliencia del equipo: “Nadie esperaba que estuviéramos aquí, pero los muchachos están demostrando de qué están hechos.”
Próximo juego: el veterano Max Scherzer abrirá por Toronto ante Luis Castillo, en un duelo clave que definirá si los Blue Jays logran empatar la serie o Seattle se queda a un paso de su primera Serie Mundial.