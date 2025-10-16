Vladimir Guerrero Jr. y Springer lideran paliza de Toronto con cinco jonrones ante Seattle

Vladimir Guerrero Jr. #27 y Alejandro Kirk #30 de los Toronto Blue Jays celebran tras anotar carreras durante la tercera entrada contra los Seattle Mariners en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el T-Mobile Park el 15 de octubre de 2025 en Seattle, Washington.

Los Toronto Blue Jays revivieron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) con una contundente victoria 13-4 sobre los Seattle Mariners , impulsada por una explosión ofensiva encabezada por Vladimir Guerrero Jr. y George Springer. Toronto conectó cinco jonrones —obra de Springer, Guerrero, Alejandro Kirk, Andrés Giménez y Addison Barger— para recortar la serie a 2-1 y evitar el barrido.

Guerrero brilló con cuatro hits, quedando a un triple del ciclo, mientras que Kirk sumó un jonrón de tres carreras y mantiene un promedio de .413 en el T-Mobile Park. El abridor Shane Bieber se repuso tras un inicio difícil y completó seis sólidas entradas, permitiendo solo cuatro hits y una carrera tras el primer inning.

La derrota fue para George Kirby, castigado con ocho carreras y ocho hits en apenas tres entradas. Con esta victoria, Toronto igualó un récord de postemporada con ocho jonrones combinados, compartido con series históricas de 2015 y 2017.

El manager John Schneider destacó la resiliencia del equipo: “Nadie esperaba que estuviéramos aquí, pero los muchachos están demostrando de qué están hechos.”

Próximo juego: el veterano Max Scherzer abrirá por Toronto ante Luis Castillo, en un duelo clave que definirá si los Blue Jays logran empatar la serie o Seattle se queda a un paso de su primera Serie Mundial.