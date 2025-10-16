jueves 16  de  octubre 2025
Béisbol

Aaron Judge evita cirugía, pero Volpe y Rodón serán baja para el inicio de temporada con los Yankees

Aaron Judge no necesitará cirugía en el codo, pero los Yankees sufrirán las bajas de Anthony Volpe y Carlos Rodón, quienes fueron operados esta semana

Aaron Judge #99 de los Yanquis de Nueva York corre hacia el dugout después de la segunda entrada contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium el 8 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Aaron Judge #99 de los Yanquis de Nueva York corre hacia el dugout después de la segunda entrada contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium el 8 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP / Jim McIsaac
Por Pedro Felipe Hernández

Los New York Yankees recibieron noticias mixtas tras el cierre de la temporada. Su estrella Aaron Judge no necesitará cirugía en el codo derecho, aunque su lanzamiento estuvo limitado desde julio por una lesión en el tendón flexor. Según el mánager Aaron Boone, una resonancia reciente confirmó que “no será necesaria una operación”.

Sin embargo, los Yankees enfrentarán la baja temporal de dos piezas clave: Anthony Volpe y Carlos Rodón. El joven campocorto fue operado el martes por el Dr. Christopher Ahmad para reparar el labrum del hombro izquierdo. Boone informó que Volpe podrá comenzar a batear en cuatro meses, aunque no podrá lanzarse ni bucear por pelotas durante seis meses, por lo que podría perderse el Opening Day 2026.

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.
Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York abandona el campo después de que los Azulejos de Toronto derrotaran a los Yankees en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
Por su parte, el zurdo Carlos Rodón fue intervenido por el Dr. Neal ElAttrache para retirar cuerpos sueltos del codo izquierdo y limar un espolón óseo. Tendrá ocho semanas sin lanzar, lo que retrasará su inicio de temporada algunas semanas, según Boone.

El mánager también confirmó que Giancarlo Stanton no requerirá cirugía en los codos, y anunció cambios en el cuerpo técnico: Mike Harkey (coach de bullpen), Travis Chapman (coach de primera base e infield) y Pat Roessler (asistente de bateo) no regresarán en 2026.

