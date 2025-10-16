Dominicano Albert Pujols será entrevistado por los Orioles para el puesto de mánager

Albert Pujols durante la inauguración de la Serie del Caribe en Mexicali 2025

Los Baltimore Orioles han mostrado interés en Albert Pujols para ocupar su vacante como mánager, según informaron Alden Gonzalez y Jeff Passan de ESPN. El equipo de Baltimore tiene previsto entrevistar al exjugador dominicano , quien podría iniciar así su primera experiencia como dirigente en la MLB ..

El presidente de operaciones de béisbol de los Orioles, Mike Elias, conoce bien a Pujols desde su etapa como scout en los St. Louis Cardinals, donde el tres veces MVP fue una de las grandes figuras de la franquicia. Además, Pujols mantiene una estrecha relación con Matt Holliday, padre del joven talento Jackson Holliday, actual segunda base de Baltimore.

Política Petro descarta asistir a la Cumbre de las Américas por la "exclusión" de las tres dictaduras de la región

alberpiujolslidom.jpg El mánager de los Leones del Escogido, Albert Pujols observa el trofeo de campeón en la LIDOM Prensa Escogido Club

Pujols, 11 veces All-Star, también fue entrevistado recientemente por los Los Angeles Angels para el mismo cargo y continúa siendo considerado para esa posición.

Los Orioles despidieron a Brandon Hyde en mayo tras un inicio de temporada de 15-28, y el interino Tony Mansolino cerró el año con un balance positivo de 60-59.

Aunque Pujols no ha dirigido en MLB, lideró a los Leones del Escogido a un campeonato en la liga invernal dominicana en enero y fue designado mánager de la República Dominicana para el próximo Clásico Mundial de Béisbol.