Tenista venezolana, Luisiana Ramírez, se consagra en el Beach Tennis con 12 títulos en la Federación Internacional de Tenis

La bandera de Venezuela sigue ondeando en el mundo gracias al talento venezolano. Luisiana Ramírez, ha sido una que ha llevado el tricolor a lo alto, pero de las canchas del "Beach Tennis" o Tenis de Playa

Dariana Bracho

La bandera de Venezuela sigue ondeando en el mundo gracias al talento venezolano. Luisiana Ramírez, ha sido una que ha llevado el tricolor a lo alto, pero de las canchas del “Beach Tennis” o Tenis de Playa con los 12 títulos internacionales que ha alcanzado hasta el momento en su prometedora carrera.

La joven tenista venezolana, oriunda de la ciudad de Valencia, con tan sólo 27 años ha cautivado a aficionados y expertos por igual, pero también ha dejado una huella imborrable en el mundo del “Beach Tennis”, pues desde 2017 hasta lo que va de 2025, ha acumulado un total de 12 títulos reconocidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés), consolidando su posición como una de las figuras emergentes de este deporte tanto en Venezuela como a nivel internacional.

Con más de 45 torneos en la ITF en su haber y más de 50 eventos nacionales e internacionales, Luisiana ha demostrado una dedicación y una pasión inquebrantables. Cada participación ha sido una oportunidad no sólo para competir, sino para dejar en alto el nombre de su patria, Venezuela. Su persistencia y esfuerzo la han llevado a alcanzar su mejor ranking en 2023: el número 3 en Venezuela y el 69 en el mundo, un testimonio de su arduo trabajo y determinación.

El primer título conquistado fue en abril de 2017 en Aruba; un mes después volvió a repetir la hazaña en la isla caribeña; desde entonces empezó a inscribir su nombre en los torneos de la ITF. En 2018 se alzó con un campeonato nuevamente en Aruba; en el año 2022 ganó uno en la categoría BT10 y otro en la BT50; luego en el 2023 sumó cuatro títulos también en BT10 y BT50 (dos en cada una); y en lo que va de 2025, la tenista venezolana ha logrado tres títulos más, para un total de 12 certificados en la Federación Internacional de Tenis.

Actualmente, Luisiana Ramírez ocupa el quinto lugar en el ranking de la ITF por Venezuela y sueña con competir en Brasil, donde se celebran algunos de los torneos más grandes, como el BT400, el nivel más alto de competencia.

Perseverancia y talento

A medida que avanza en su carrera, Ramírez se perfila como una inspiración para jóvenes deportistas en Venezuela y en el mundo, demostrando que con perseverancia y talento se pueden alcanzar grandes metas. Su compromiso con el “Beach Tennis” no sólo la ha llevado a obtener títulos, sino que también ha servido para visibilizar este deporte en un país donde el talento deportivo merece ser reconocido en el escenario global.

“El Beach Tennis tiene otra vibra, hay música, hay alegría. Es una pasión, es mi vida, literalmente lo es todo”, asegura Luisiana quien además destaca que este deporte no sólo le ha permitido desarrollarse como atleta, sino que también le ha brindado la oportunidad de conectar con personas de diversas partes del mundo.

“El deporte nos une. Me permitió hacer parte de mi comunidad, conozco gente de muchas partes del mundo y gracias a él conocí a mi esposo”, añade con entusiasmo.

La resiliencia ha sido una lección importante en la carrera de la joven tenista venezolana, pues después de una lesión que la alejó de la cancha por dos años, ha aprendido a escuchar a su cuerpo y ha vuelto a las competencias con una perspectiva renovada.

“Siento que juego mejor, soy otra jugadora. La lesión me enseñó a tener paciencia, resiliencia, me enseñó a aprender a escuchar mi cuerpo”, afirma con tono reglexivo.

Entrenadora apasionada

Además de competir, Luisiana Ramirez también se ha dedicado a enseñar “Beach Tennis”, el deporte del que asegura es su “vida y pasión”. Con más de 10 años de experiencia como entrenadora, comenzó impartiendo clases a niños y ahora se enfoca en atraer a nuevas generaciones al deporte.

“Me encanta dar clases, disfruto enseñar el deporte que amo”, comenta mientras comparte su entusiasmo por trabajar con principiantes, aunque en este momento está enfocada en dar clases a nuevos jugadores, con la esperanza de que más personas se unan a esta comunidad creciente. Su misión es clara: hacer del “Beach Tennis” un deporte accesible y amado por todos.

Con una combinación de pasión y dedicación, Luisiana Ramírez continúa dejando su huella en el mundo del “Beach Tennis”, inspirando a otros a seguir sus pasos y disfrutar de este emocionante deporte.

