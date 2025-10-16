jueves 16  de  octubre 2025
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Un operativo coordinado entre la Patrulla de Carreteras de Florida y la DEA permitió confiscar 173 kilos de cocaína en la autopista Turnpike, reafirmando la política de “ley y orden” impulsada por el gobernador Ron DeSantis

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El teniente gobernador de Florida, Jay Collins, anunció que una operación conjunta entre la Florida Highway Patrol (FHP) y la Drug Enforcement Administration (DEA) logró interceptar un cargamento de aproximadamente 173 kilogramos de cocaína, valorado en 17,3 millones millones, durante un operativo realizado el 5 de octubre de 2025 en la Florida Turnpike, al sur del estado.

Según el comunicado de prensa de este miércoles 15 de octubre, la acción se produjo luego de que la oficina de la DEA en West Palm Beach alertara a la FHP sobre un camión de carga sospechoso que transportaba narcóticos desde la frontera entre México y Texas hacia el sur de Florida.

El operativo

Agentes de la Unidad de Interdicción Criminal (CIU) de la FHP localizaron el vehículo y realizaron una parada de inspección legal, donde descubrieron un compartimento oculto con varios bolsos repletos de cocaína.

Los ocupantes del camión fueron detenidos y puestos bajo custodia federal, entre ellos uno que había sido previamente deportado de Estados Unidos.

La incautación se suma a los logros de las fuerzas del orden en Florida en su lucha contra el narcotráfico, destaca el documento.

Desde 2019, la Patrulla de Carreteras de Florida ha recuperado más de 14.000 kilogramos de narcóticos ilegales, incluyendo 925 kilos de cocaína, 23,5 de fentanilo, 14 de heroína, 9.600 de marihuana y 19 de MDMA.

Reacciones oficiales

“Bajo el liderazgo del gobernador DeSantis, Florida sigue siendo un modelo nacional de ley y orden”, afirmó el teniente gobernador Jay Collins, destacando que la operación demuestra el compromiso del estado por detener las drogas antes de que lleguen a las comunidades.

“Nuestro mensaje a los traficantes es claro: no traigan su veneno a nuestro estado. Los encontraremos, los arrestaremos y siempre estaremos en primera línea para proteger a los floridanos”, subrayó Collins.

Por su parte, el director ejecutivo Dave Kerner resaltó la coordinación entre agencias federales y estatales. “Bajo el presidente Trump y el gobernador DeSantis, la cooperación entre las fuerzas de seguridad nunca ha sido mejor. Con la frontera sur cerrada, los cárteles ya no pueden cruzar fácilmente con drogas y armas. Esto nos permite investigar la cadena de suministro hasta su origen y atacar la fuente del mal: los cárteles y sus recursos.”

Cooperación y vigilancia

El gobierno de Florida reiteró que seguirá actuando con firmeza, cooperación entre agencias y vigilancia constante para desmantelar las redes del narcotráfico y asegurar que ninguna organización criminal encuentre refugio en el estado del Sol.

