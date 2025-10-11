Cuenta saldada para Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.

Vladimir Guerrero Jr. no disimula su animadversión por los Yanquis . No es una pose. Es personal. Cuando era un niño, la seguridad del equipo le negó el acceso al terreno para acompañar a su padre, Vladimir Guerrero Sr. , a pesar de que otros hijos de peloteros del equipo local sí estaban allí. Aquel gesto, pequeño para algunos, fue una humillación que el joven Vladdy nunca olvidó.

Desde entonces, cada visita al Bronx tiene un sabor distinto para él. Cada vez que toma el bate ante los Yanquis, lo hace con un fuego que no se apaga. No hay casualidad en la intensidad con la que juega frente al equipo más mediático del béisbol. Es orgullo, revancha y memoria.

Durante la Serie Divisional de la Liga Americana, Guerrero convirtió esa vieja herida en combustible. En cuatro juegos, el toletero dominicano bateó de 17-9 (.529), con tres jonrones, nueve empujadas y cinco anotadas. Fue el alma ofensiva de unos Azulejos que conquistaron la serie por 3-1 y avanzaron a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2016.

El miércoles, en el Yankee Stadium, Toronto selló la eliminación con una victoria de 5-2. Y aunque Guerrero se fue de 4-1, fue él quien abrió el marcador con un sencillo impulsor en el primer episodio frente al novato Cam Schlittler. Un golpe temprano, simbólico, que terminó marcando el camino.

Aliciente adicional

Guerrero Jr., ahora el rostro del equipo canadiense tras su extensión de 15 años y 500 millones de dólares, parece disfrutar especialmente cada golpe que le da a los Yanquis. No es solo el rival divisional, es la institución que un día lo hizo sentir fuera de lugar. Y hoy, parado en el corazón del Bronx, les devuelve la historia con batazos.

En Nueva York lo ven como un villano; en Toronto, como un héroe. Pero más allá de etiquetas, hay algo que nadie puede negar: Guerrero ha saldado aquella vieja cuenta. Lo hizo con talento, con madurez y con la misma pasión que lo define desde niño.

Y mientras los Yanquis piensan en lo que fallaron, él sonríe. Porque para Vladimir Guerrero Jr., cada swing en el Yankee Stadium tiene el eco de una revancha cumplida.