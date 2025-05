Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid: comienza la reconstrucción táctica y mental del equipo blanco

El extécnico del Bayer Leverkusen, quien llegó el domingo a Madrid, volvió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas como entrenador del primer equipo seis años después de cerrar su etapa, de un año, en la cantera madridista y 11 después de despedirse como futbolista para jugar una última etapa en el Bayern de Múnich.

Alonso sucede en el banquillo del Real Madrid al italiano Carlo Ancelotti que se despidió el sábado del club, en un emotivo homenaje en el Santiago Bernabéu, como el técnico con más títulos de la historia del conjunto blanco, con 15. El técnico donostiarra aterriza en Valdebebas con un enfoque claro: transformar al Real Madrid desde el juego, el entrenamiento y la mentalidad.

"Antes de empezar a hablar de la nueva etapa, no quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado. Carlo fue mi entrenador, una gran persona y una gran influencia. Sin su maestría, probablemente no estaría aquí. Tomo el relevo y recojo su legado con mucho honor y con mucho orgullo. Espero poder cumplir con las expectativas y poder llevar al club a todos los sitios donde todos creemos que podemos hacerlo", inició Alonso en su presentación.

Xabi Alonso: Un entrenador con identidad propia

Después de hacer historia con el Bayer Leverkusen —logrando la primera Bundesliga del club y una temporada invicta en liga—, Alonso llega al banquillo madridista con una idea táctica bien definida. Apuesta por un sistema con tres centrales y dos carrileros largos, un esquema poco habitual en el Real Madrid, pero que aplicó en 113 de los 140 partidos que dirigió en Alemania.

Además, el técnico trae consigo una metodología intervencionista en los entrenamientos, enfocada en el detalle, la presión alta y la posesión ofensiva, un estilo influenciado por referentes como Guardiola, Mourinho, Ancelotti y Benítez.

"Empezamos una etapa en la que siento que el club y la afición estamos unidos. Tenemos un gran equipo, tenemos unos jugadores fantásticos y un potencial muy bueno. Eso me da razones para venir aquí con mucha energía e ilusión. Tenemos la convicción de que podemos conseguir cosas importantes, dignas del Real Madrid y de estas Copas de Europa", destacó Xabi Alonso.

Una plantilla por reconstruir

Uno de los grandes desafíos de Xabi Alonso será adaptar la plantilla actual del Real Madrid a su estilo. La temporada 2024-2025 terminó con un saldo preocupante: 14 derrotas y sin títulos importantes, lo que obliga a un cambio profundo.

El nuevo técnico contará con refuerzos clave, como Trent Alexander-Arnold, que aportará profundidad ofensiva por la derecha, y el joven central Dean Huijsen, ideal para su línea de tres defensas. Pero también tendrá que recuperar la mejor versión de jugadores como Vinícius Jr., Jude Bellingham y encontrar el rol ideal para Kylian Mbappé, recién llegado y llamado a ser el líder del ataque blanco.

El reto inmediato: Mundial de Clubes

La primera gran prueba para Xabi Alonso será el Mundial de Clubes 2025, donde el Real Madrid debutará el 18 de junio. Una cita internacional que recortará tiempo de preparación y obligará al nuevo cuerpo técnico a tomar decisiones rápidas sobre fichajes, sistema y rotaciones.

Además, Xabi volverá a trabajar con jóvenes talentos como Jacobo Ramón, Yusi Chema Andrés y Hugo de Llanos, jugadores que ya conoció durante su breve etapa en el Infantil A del Madrid (2018-2019) y que ahora podrían tener una nueva oportunidad con el primer equipo.

Un giro de 180 grados

El Real Madrid inicia con Xabi Alonso una profunda transformación futbolística. No solo cambia el nombre en el banquillo, sino también la forma de entender el juego y de entrenar. Con un estilo proactivo, un historial de éxito reciente y una visión moderna del fútbol, el técnico vasco se enfrenta al reto más grande de su carrera: devolver al Real Madrid a la cima del fútbol mundial.