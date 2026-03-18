Aaron Judge tras perder el Clásico Mundial: “Espero acabar el trabajo la próxima vez”

Aaron Judge #99 y el entrenador Mark DeRosa #9 del equipo de Estados Unidos se dan la mano tras recibir sus medallas de plata luego de la derrota por 3-2 ante Venezuela en el loanDepot Park el 17 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

El capitán de Estados Unidos, Aaron Judge , no escondió su frustración tras caer 3-2 ante Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 , y dejó claro que su intención es volver para buscar revancha.

“Espero que la próxima vez podamos acabar el trabajo”, afirmó el slugger de los Yankees, visiblemente afectado por una derrota que vuelve a dejar a su selección a las puertas del título.

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Una derrota que duele… y mucho

Estados Unidos llegaba como favorito con una de las nóminas más poderosas del torneo, pero se topó con una Venezuela sólida y efectiva.

El propio Judge fue reflejo de esa noche complicada:

Se fue de 0-4 al bate

Sufrió tres ponches

No logró liderar ofensivamente en el momento clave

El equipo estadounidense apenas conectó tres hits en toda la final, evidenciando las dificultades para descifrar el pitcheo rival.

Venezuela ejecutó… y Estados Unidos no respondió

Judge reconoció la superioridad del rival:

“Ellos ejecutaron su plan de juego y simplemente no pudimos hacer que algo funcionara”.

El pitcheo venezolano dominó de principio a fin, limitando a una alineación llena de estrellas y apagando los bates más temidos del torneo.

A pesar de un intento de reacción con el jonrón de dos carreras de Bryce Harper en la octava entrada, Venezuela respondió en el noveno inning con el batazo decisivo de Eugenio Suárez.

El peso del liderazgo

Para Judge, este Clásico tenía un significado especial.

Fue su primera participación en el torneo

Asumió el rol de capitán del Team USA

Llegaba con la misión de recuperar el título tras la derrota en 2023

“Mi trabajo era traer el campeonato a casa, pero no lo hicimos”, reconoció.

La derrota marca la segunda final consecutiva perdida para Estados Unidos, que ya había caído ante Japón en 2023.

La promesa de volver

A pesar del golpe, Judge no piensa cerrar este capítulo así.

“Esto todavía me tiene muy molesto… quiero volver a ponerme este uniforme y terminar el trabajo”.

Con esa mentalidad, el capitán estadounidense deja claro que el objetivo ya está marcado:

revancha en el próximo Clásico Mundial.