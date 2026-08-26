miércoles 26  de  agosto 2026
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Xavi promete devolver el orgullo al fútbol de Países Bajos

Países Bajos fue una de las decepciones en el Mundial 2026: terminó primero de su grupo sin llegar a convencer y luego cayó eliminado ante Marruecos en penales

El español Xavi Hernández, en ese momento al mando del Barcelona, previo a un partido de los azulgranas contra el Sevilla, el 26 de mayo de 2024.

El español Xavi Hernández, en ese momento al mando del Barcelona, previo a un partido de los azulgranas contra el Sevilla, el 26 de mayo de 2024.

JORGE GUERRERO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

ZEIST.- El entrenador español Xavi Hernández, nuevo DT de Países Bajos, prometió el martes devolver la filosofía de fútbol ofensivo que hizo famosa a la Oranje, convencido de que esa apuesta se traducirá en buenos resultados para la tres veces subcampeona del mundo.

Países Bajos fue una de las decepciones en el Mundial de Norteamérica 2026: terminó primero de su grupo sin llegar a convencer realmente y luego cayó eliminado ante Marruecos en penales en los dieciseisavos de final.

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"Si jugamos bien al fútbol... tomando la iniciativa, dominando el juego, jugando de manera ofensiva... estaremos más cerca de ganar y de conseguir resultados", dijo el excentrocampista, de 46 años, a los periodistas en su primera rueda de prensa desde que fue nombrado al frente de la "Naranja Mecánica".

"Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y se podía ver buen fútbol. Y ese es mi objetivo: jugar bien al fútbol para poder estar orgulloso", dijo Xavi.

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Ante la pregunta de qué era más importante, el fútbol atractivo o los resultados, Xavi respondió: "Ambos".

"Estamos aquí para competir, estamos aquí para disfrutar y estamos aquí para ganar. Insisto: estamos aquí para ganar".

Al sustituir a Ronald Koeman con un contrato de cuatro años, Xavi se convierte en el primer entrenador extranjero de la Oranje en 48 años.

La leyenda del Barcelona, que ganó el Mundial de 2010 con España como jugador, no ha ocupado un puesto de entrenador principal desde que dejó el equipo azulgrana en 2024. Xavi, cuyo primer cargo como técnico fue en el club catarí Al-Sadd, conquistó el título de LaLiga 2023 con el Barça, pero fue destituido al final de la temporada siguiente y sustituido por Hansi Flick.

Otros en la lista

El director de fútbol neerlandés Nigel de Jong reveló que se habían puesto en contacto con el exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y con el extécnico del Liverpool, Arne Slot, antes de decidirse por Xavi.

"Bueno, no está mal la posición después de Guardiola y después de Slot, ¿no?", bromeó Xavi. "No me importa si soy el tercero o el décimo".

El primer partido de Xavi al mando de la Oranje será un duelo de la Liga de Naciones en casa contra la selección alemana, el 24 de septiembre.

En el banquillo rival tendrá enfrente a otro debutante como seleccionador, la leyenda del Liverpool, Klopp. "Me siento ilusionado, me siento motivado porque jugamos contra Alemania, una de las mejores selecciones de Europa y contra uno de los mejores entrenadores de los últimos años, Jürgen Klopp", afirmó.

FUENTE: AFP

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