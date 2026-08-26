Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse lunar

MIAMI.- Durante siglos, una Luna teñida de rojo fue interpretada como anuncio de guerras, catástrofes o la caída de gobernantes. Sin embargo, el fenómeno que iluminará el cielo del sur de Florida la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 no será un mal presagio, sino un profundo eclipse lunar parcial visible desde gran parte del continente americano.

Aunque popularmente se le ha llamado “luna de sangre”, técnicamente no será un eclipse total. En su momento de mayor intensidad, el 96.3% de la superficie visible de la Luna quedará dentro de la umbra, la región más oscura de la sombra terrestre. Solamente permanecerá iluminada una delgada franja del satélite.

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El fenómeno podrá contemplarse sin telescopios ni gafas especiales y tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos, siempre que las nubes y las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo.

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse?

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta queda situado entre los otros dos cuerpos celestes. La Tierra bloquea entonces la luz directa del Sol y proyecta una extensa zona de sombra sobre su satélite natural.

Es como si una gran lámpara, una pelota grande y otra más pequeña fueran colocadas en línea recta. La lámpara sería el Sol; la pelota grande, la Tierra; y la pequeña, la Luna. Cuando nuestro planeta pasa entre el Sol y la Luna, bloquea la luz solar y proyecta su sombra sobre nuestro satélite natural.

La parte exterior de esa sombra, llamada penumbra, es más clara. Cuando la Luna en su desplazamiento entra en la penumbra, apenas pierde brillo y el cambio puede pasar inadvertido. Después llega a la umbra, la zona más oscura. En ese momento, parece que una mancha negra va cubriendo poco a poco el disco lunar.

Pero la Luna no desaparece por completo. La atmósfera terrestre deja pasar una pequeña parte de la luz del Sol y actúa como un filtro: dispersa los colores azules y permite que los tonos rojos y anaranjados continúen hasta alcanzar la superficie lunar.

La NASA explicó que es el mismo efecto responsable de los colores rojizos de los amaneceres y atardeceres. Durante el eclipse, toda esa luz roja que atraviesa los bordes de la atmósfera de la Tierra se proyecta sobre la Luna, como si miles de puestas de sol la iluminaran al mismo tiempo.

Fases del eclipse lunar. NASA

Horarios del eclipse lunar en Miami y el sur de Florida

El eclipse podrá observarse completo desde Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Estos serán los momentos principales, según la hora del este:

9:23 p.m. del jueves 27: comenzará la fase penumbral. El cambio será muy sutil.

comenzará la fase penumbral. El cambio será muy sutil. 10:33 p.m.: la Luna empezará a entrar en la umbra y aparecerá un “mordisco” oscuro en uno de sus bordes.

la Luna empezará a entrar en la umbra y aparecerá un “mordisco” oscuro en uno de sus bordes. 12:12 a.m. del viernes 28: llegará el máximo del eclipse. La Luna mostrará tonalidades cobrizas, rojizas o anaranjadas y conservará una estrecha franja brillante.

llegará el máximo del eclipse. La Luna mostrará tonalidades cobrizas, rojizas o anaranjadas y conservará una estrecha franja brillante. 1:51 a.m.: terminará la fase parcial al salir la Luna de la umbra.

terminará la fase parcial al salir la Luna de la umbra. 3:01 a.m.: concluirá la fase penumbral y finalizará formalmente el eclipse.

En su punto máximo, la Luna estará a unos 51 grados de altura hacia el sur-sureste en Miami, una posición favorable para observarla desde patios, parques, playas y zonas urbanas con una vista despejada. La contaminación lumínica no impedirá apreciar el fenómeno, aunque los binoculares permitirán distinguir mejor sus colores.

El Frost Science Museum confirmó que el eclipse será visible desde el sur de Florida si el cielo permanece despejado. El Fox Observatory, ubicado en Markham Park, en Sunrise, también anunció una observación con telescopios a partir de las 10:30 p.m., condicionada al estado del tiempo.

¿Dónde se verá la “luna de sangre”?

La totalidad del proceso será visible desde gran parte del este y centro de Estados Unidos, el Caribe y América del Sur. En la costa oeste estadounidense, la Luna saldrá cuando el eclipse ya haya comenzado, pero sus residentes podrán contemplar el máximo.

En Europa occidental y África occidental se observará durante las horas previas al amanecer del 28 de agosto, con la Luna descendiendo hacia el horizonte. El momento de mayor intensidad será a las 4:12 a.m. en tiempo universal: 12:12 a.m. en Miami, 11:12 p.m. en Chicago, 10:12 p.m. en Denver y 9:12 p.m. en Los Ángeles.

De los malos presagios a la explicación científica

Antes de que la astronomía explicara los eclipses, numerosas civilizaciones atribuyeron la Luna roja a fuerzas sobrenaturales.

Los incas creían que un jaguar atacaba y devoraba la Luna. Para espantarlo, hacían ruido y provocaban que los perros ladraran. En la antigua Mesopotamia, el eclipse era considerado una amenaza contra el rey y podía conducir al nombramiento temporal de un monarca sustituto.

En otras tradiciones, el rojo lunar fue asociado con guerras, epidemias o la muerte de líderes. Hoy se sabe que detrás de aquel inquietante color no hay ninguna advertencia sobrenatural, sino un espectáculo producido por la geometría del sistema solar y la atmósfera que protege a la Tierra.

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