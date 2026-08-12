miércoles 12  de  agosto 2026
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Nombran a Xavi Hernández como nuevo DT de una selección de alto nivel

El español Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, entre otros, asumirá las riendas de la selección de Países Bajos en reemplazo de Ronald Koeman

El español Xavi Hernández, en ese momento al mando del Barcelona, previo a un partido de los azulgranas contra el Sevilla, el 26 de mayo de 2024.

El español Xavi Hernández, en ese momento al mando del Barcelona, previo a un partido de los azulgranas contra el Sevilla, el 26 de mayo de 2024.

JORGE GUERRERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA.- El español Xavi Hernández, emblemático exjugador y exentrenador del FC Barcelona, fue nombrado como nuevo seleccionador de Países Bajos en reemplazo de Ronald Koeman, que dimitió tras la decepción de la "Oranje" en el Mundial 2026, anunció este miércoles la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Sin equipo desde su salida del banquillo del Barça al término de la temporada 2023-2024, el técnico catalán tiene ahora contrato hasta 2030, año del Mundial de España, Portugal y Marruecos, precisó la KNVB en su comunicado.

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"Países Bajos tiene una rica cultura futbolística y una visión clara que también me atraen enormemente: fútbol ofensivo, desde la posesión del balón, con creatividad, pasión y convicción", declaró Xavi, citado en el comunicado.

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"Por supuesto, el objetivo más importante siempre es y seguirá siendo ganar, pero preferiblemente quiero hacerlo de una manera en la que esas características se reflejen y con las que la gente pueda disfrutar".

"El potencial para ello está ahí, al igual que una buena base sobre la que seguir construyendo. Estoy deseando empezar este reto junto a los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que forman parte de la KNVB", apuntó.

Xavi afrontará así su primera experiencia como seleccionador, después de haber arrancado su carrera en los banquillos al frente del Al Sadd catarí, al que hizo campeón de su país en 2021, y continuar luego en el FC Barcelona, donde ganó la Liga española en 2023, antes de una última temporada 2023-2024 mucho más negativa.

Nueva página para la "Oranje"

Países Bajos fue una de las decepciones del reciente Mundial, donde quedó eliminada en dieciseisavos de final al caer en la tanda de penales contra Marruecos.

Ello supuso la dimisión del seleccionador Koeman (63 años), que llevaba en el puesto desde 2023, después de una primera etapa en el cargo entre 2018 y 2020.

El destino se repite en cierta forma, ya que en el FC Barcelona Xavi también fue en 2021 el sucesor de Koeman, un camino que ahora repite en la selección de Países Bajos, campeona de Europa en 1988 y tres veces subcampeona del mundo (1974, 1978, 2010).

FUENTE: AFP

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