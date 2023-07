yulirojas.jpg La venezolana Yulimar Rojas compite en el salto triple de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el miércoles 5 de julio de 2023 AP/Arnulfo Franco

A poco más de un mes del Mundial de Budapest (19-27 agosto), Rojas (27 años), campeona olímpica y vigente triple campeona mundial de triple salto, sigue su progresión, mejorando los 15,16 metros que recientemente alcanzó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador.

Los 15,18 metros de Polonia llegaron en su segundo y último intento. Es el segundo concurso consecutivo en el que aterriza más allá de los 15 metros.

La plusmarquista mundial (15,74 metros) se impuso ampliamente, fiel a su costumbre. Segunda fue la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (14,70 metros) y tercera la cubana Leyanis Pérez (14,67 metros).

Pese a que no se lograron récords del mundo, varias de las estrellas predestinadas a brillar en el Mundial de Budapest mostraron un buen momento de forma.

Richardson se impuso a la jamaicana Shericka Jakson en los 100m lisos, con 10.76, dos centésimas por delante de su rival. Ambas buscarán el doblete 100m/200m en la capital húngara.

"He hecho una super carrera, limpia, me he divertido de verdad", valoró la texana de 23 años, que superó a Jackson en los metros finales de la carrera. "10.76, me gusta ese tiempo. De manera global, estoy satisfecha", continuó.

Van Niekerk sigue mejorando

Ingebrigtsen (22 años), por su parte, batió su propio récord de Europa en los 1.500m, con 3:27.14, por los 3:27.95 que consiguió en la final olímpica de Tokio en 2021.

Es la cuarta mejor marca de la historia, solo por detrás del trío El Guerrouj-Bernard Lagat-Asbel Kiprop, y el noruego sigue acercándose al récord mundial del marroquí El Guerrouj (3:26.00), una marca que acaba de cumplir 25 años.

En salto de altura, el catarí Essa Barshim, vigente campeón olímpico y triple campeón mundial, logró la mejor marca de la temporada, con 2,36m.

El sueco Armand Duplantis se impuso sin problemas en el salto con garrocha (6,01m), pero de quedó muy lejos de su propio récord mundial (6,22m).

El que decepcionó fue el velocista estadounidense Fred Kerley, vigente campeón mundial de los 100m, que fue derrotado por primera vez esta temporada, por el sudafricano Akani Simbine, que logró un crono de 9.97, una centésima mejor que el norteamericano.

"He hecho una buena carrera, no faltó nada, hice el trabajo", valoró Kerley, que la semana pasada no logró pasar los clasificatorios de su país para competir también en los 200 metros durante los Mundiales de Budapest.

La otra cara de la moneda la protagonizó Wayde van Niekerk, que ganó los 400 m firmando de paso su marca más rápida desde su grave lesión en la rodilla sufrida en 2017, con 44.08.

Este crono le deja además a menos de dos décimas de la mejor marca del año, anotada en abril por Muzala Samukonga. El zambiano tuvo que abandonar la prueba visiblemente lesionado y completaron el podio el botsuano Bayapo Ndori (44.31) y el brasileño Alison Dos Santos (44.73).

FUENTE: AFP