"Este era el aliento que necesitaba para seguir trabajando cada día. París está a la vuelta de la esquina y ya mi nombre está inscrito... Yulimar Rojas va a estar defendiendo su título de campeona olímpica", agregó.

Rojas consiguió el registro de 15,16 en su primer salto en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, sobrepasando la marca mínima para París-2024, con lo que Venezuela anota a su primer representante en esa cita.

"Me llevo una gran experiencia, me llevo un récord centroamericano, me llevo una mejor marca del año y sigo encontrándome a mí misma, sigo luchando por mis sueños y mis metas y sigo dejando a mi país en alto", celebró.

yulimarrojascentroamericanos.jpg La venezolana Yulimar Rojas compite en el salto triple de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el miércoles 5 de julio de 2023, en San Salvador AP /Arnulfo Franco

Ganadora del oro en los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio-2020, en 2021, Rojas posee a los 27 años tres preseas doradas en mundiales al aire libre (2017, 2019 y 2022) y otras tres bajo techo (2016, 2018 y 2022), y los récords mundiales de 15,67 metros al aire libre y 15,74 metros en pista cubierta.

Considerando su impresionante palmarés, que incluye también dos títulos de la Liga de Diamante (2021 y 2022), la corona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es la que más brilla, pero tiene un fulgor especial para ella.

"No había podido (...). La primera vez (Veracruz-2014) no salieron las cosas como quería; la segunda vez (Barranquilla-2018) no pude asistir porque estaba lesionada; y, bueno, a la tercera es la vencida", festejó.

"Ha sido una linda noche".

"Mujer de retos"

Con la meta de convertirse en la primera mujer que rompe la barrera de los 16 metros en el salto triple, Rojas planifica sus próximos desafíos.

La venezolana competirá el 16 de julio en la reunión de la Liga de Diamante de Chorzow, Polonia, y después tiene el Campeonato Mundial de Atletismo, del 19 al 27 de agosto en Budapest, Hungría, su "competencia fundamental" este año.

Están también en agenda los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Y hay un reto en el camino: Rojas ha venido anunciando su deseo de competir en París-2024 en una prueba adicional al salto triple: el salto largo.

"Yo soy una mujer de retos, soy una mujer de compromiso (...), para mí doblar (el oro) en unos Juegos Olímpicos es un sueño que voy a intentar hacer realidad el próximo año y este año espero hacer unas cositas que me acerquen más a París en el salto largo".

FUENTE: AFP