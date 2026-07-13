lunes 13  de  julio 2026
Tenis

Sinner elogia a Alcaraz tras ganar Wimbledon: "El tenis le necesita"

Sinner, el campeón de Wimbledon, lamentó la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión y destacó su importancia para el tenis mundial

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025. 

AFP / Dimitar DILKOFF
Por Pedro Felipe Hernández

El italiano Jannik Sinner, reciente campeón de Wimbledon, expresó su deseo de que Carlos Alcaraz regrese pronto a las pistas tras su ausencia por lesión, al asegurar que “el tenis le necesita”. El número uno del mundo lamentó que el español se perdiera los dos últimos Grand Slam debido a los problemas en su muñeca derecha y destacó la importancia de contar con los mejores jugadores en el circuito.

Alcaraz permanece alejado de la competición desde abril, cuando tuvo que retirarse durante el torneo de Barcelona por una lesión en la muñeca derecha. Su baja en Roland Garros y Wimbledon le hizo perder el segundo puesto del ranking ATP, ahora en manos de Alexander Zverev, quien se proclamó campeón en París y alcanzó la final del Grand Slam británico.

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Durante su comparecencia, Sinner también elogió al tenista alemán, al que considera uno de sus principales rivales en el circuito. El italiano destacó la constante evolución del juego de Zverev y aseguró que enfrentarse a él le obliga a llevar su tenis al límite, además de reconocer el esfuerzo y trabajo que hay detrás de sus resultados.

Sin embargo, el vigente campeón de Wimbledon dejó claro que la lucha por los grandes títulos no se reduce únicamente a Alcaraz y Zverev. Sinner recordó que Novak Djokovic sigue siendo un serio aspirante en los torneos más importantes y destacó la aparición de jóvenes talentos que están elevando el nivel de la competencia en el circuito masculino.

FUENTE: AFP

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