lunes 13  de  julio 2026
TENIS

Sinner remonta ante Zverev y consigue su segundo título seguido en Wimbledon

Tras su victoria, el italiano Jannik Sinner, de 24 años, reconoció haber sentido "los nervios el domingo por la mañana, ya que es un lugar muy especial", afirmó

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su segundo título en Wimbledon, el 12 de julio de 2026.

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su segundo título en Wimbledon, el 12 de julio de 2026.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WIMBLEDON.- El italiano Jannik Sinner, número uno mundial del tenis, confirmó su reinado este domingo al ganar su segundo título de Wimbledon, de forma consecutiva, tras derrotar, en una final en la que cedió el primer set, al alemán Alexander Zverev.

En un partido ajustado entre el primero y el tercero del ránking mundial, sin la presencia en este torneo del número dos, el español Carlos Alcaraz, ausente por lesión, Sinner se impuso por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4.

Lee además
La estadounidense Serena Williams durante una práctica previa al inicio de Wimbledon, el 24 de junio de 2026.
TENIS

Serena Williams sufre lesión en su partido de regreso a Wimbledon
El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026.
TENIS

Djokovic barre a Tsitsipas en la segunda ronda de Wimbledon

Tras su victoria, Sinner, de 24 años, reconoció haber sentido "los nervios el domingo por la mañana, ya que es un lugar muy especial", afirmó.

"Nunca sabes cuántas veces vas a volver aquí. Nunca lo doy por sentado", añadió.

Sinner y Zverev, ante la mirada de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y de dos de sus tres hijos, protagonizaron un reñido duelo, de 3 horas y 46 minutos de duración, en el que hubo que esperar hasta el trigesimocuarto juego del partido para que uno de los finalistas rompiera el servicio de su rival.

El italiano quebró en ese momento el saque de Zverev, en el tercer set, abriendo la vía para imponerse al alemán, quien ganó en junio el primer Grand Slam de su carrera, a sus 29 años, al hacerse con el Roland Garros.

"Final increíble"

Sinner alabó el buen partido del alemán.

"Si juegas así, estoy seguro de que vas a tener un trofeo de estos", dijo Sinner dirigiéndose a su rival y mostrando la copa ganada.

"Los dos empezamos muy bien, sacando muy rápido. Ha sido otra final increíble. Hacen falta dos jugadores para lograr algo así", añadió Sinner.

"Estoy muy feliz por la victoria, pero sobre todo estoy muy contento por el nivel de tenis que hemos mostrado. No hay un lugar mejor para jugar al tenis", concluyó.

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

Sinner había caído eliminado de forma sorpresiva en la segunda ronda del torneo parisino, en el que tampoco participó Alcaraz, por su lesión en una muñeca.

Zverev, que contaba con la presencia en el palco del canciller alemán, Friedrich Merz, sumó su décima derrota consecutiva ante Sinner.

"La verdad es que ya no me caes tan bien. He perdido nueve veces (en realidad diez, seguidas) contra ti", bromeó Zverev durante la ceremonia de entrega de trofeos. "Lamentablemente no pudo ser. Felicidades, Jannik", añadió.

Zverev tuvo su primera y única ventaja para romper el servicio de Sinner en el séptimo juego del tercer set, pero se resbaló cuando el italiano ejecutó una dejada.

Zverev adelanta a Alcaraz

Tras esa caída, el alemán se agarró la rodilla derecha y Sinner cruzó la red para comprobar el estado de su rival. El italiano ayudó a Zverev a levantarse y el alemán pudo continuar el partido hasta el final.

A Zverev, que en sus participaciones anteriores en Wimbledon nunca había superado los octavos de final, le queda el consuelo, por haber alcanzado la final de Wimbledon, de desplazar al español Alcaraz del segundo puesto del ránking.

El italiano, por su parte, logró su quinto título de Grand Slam, ya que a sus dos triunfos en Wimbledon (2025 y 2006), se unen otros dos en el Abierto de Australia (2024 y 2025) y uno en el US Open (2024), siendo Roland Garros el único que se le resiste hasta el momento.

Sinner, con su victoria, se embolsó un premio en metálico de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares), mientras que Zverev se llevó 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares).

El italiano, pese a su temprano tropiezo en Roland Garros, conquistó su sexto título de la temporada, después de haberse adjudicado también los cinco primeros Masters 1000 del año.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Zverev y Swiatek pasan con comodidad a tercera ronda en Wimbledon

Sinner-Djokovic, un choque con aroma a final en semis de Wimbledon

Sinner derrota a Djokovic y se acerca a su segundo título en Wimbledon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

El irlandés Conor McGregor reacciona luego de sufrir una lesión en una de sus piernas durante un combate ante el hawaiano Max Holloway en UFC 329, el 11 de julio de 2026.
DEPORTES

Conor McGregor pierde en su regreso a la UFC en un desenlace decepcionante

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Lionel Messi reconoce que "el partido contra Inglaterra es especial"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 
MAYOR VIGILANCIA

Florida endurece control sobre empresas que negocian con Cuba

Te puede interesar

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

Por Daniel Castropé
El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su segundo título en Wimbledon, el 12 de julio de 2026.
TENIS

Sinner remonta ante Zverev y consigue su segundo título seguido en Wimbledon

Un hombre se encuentra junto a una bandera venezolana mientras una retroexcavadora retira escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.
EMERGENCIA

Cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela asciende a casi 4.500

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 
MAYOR VIGILANCIA

Florida endurece control sobre empresas que negocian con Cuba