jueves 30  de  julio 2026
DEPORTES

Djokovic anuncia su regreso en el Masters 1000 de Cincinnati

El serbio Novak Djokovic, 24 veces campeón de torneos Grand Slam, limita cada vez más su presencia en el circuito fuera de los cuatro grandes torneos

El serbio Novak Djokovic celebra luego de obtener una victoria sobre Sebastian Korda en el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025.

El serbio Novak Djokovic celebra luego de obtener una victoria sobre Sebastian Korda en el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El tenista serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 del mundo, anunció el jueves que volverá a las pistas durante el Masters 1000 de Cincinnati (13-23 de agosto), poco más de un mes después de caer en semifinales de Wimbledon.

"Estoy feliz por anunciar que volveré en el torneo de Cincinnati", declaró el tenista de 39 años, actualmente número 5 del mundo, en un video publicado en Instagram y compartido por la cuenta oficial del torneo.

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"Es la primera vez desde 2023, cuando jugué una de las mejores finales en tres sets de un Masters 1000 de mi carrera", continuó el serbio, en referencia a su victoria contra el español Carlos Alcaraz 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7/4), tras 3 horas y 49 minutos.

Djokovic, 24 veces campeón de torneos Grand Slam, limita cada vez más su presencia en el circuito fuera de los cuatro grandes torneos. Su último partido fue la semifinal de Wimbledon perdida contra el italiano Jannik Sinner, que terminaría ganando el certamen.

El serbio se queja de forma regular de molestias físicas, alimentando los rumores sobre su retirada. Djokovic declaró que no asistiría al Masters 1000 de Montreal (2-13 de agosto), la cita previa a Cincinnati.

Su siguiente compromiso será el US Open (30 de agosto al 13 de septiembre), donde buscará un 25º título de Grand Slam que marcaría un récord.

World Boxing levanta castigo a boxeadores rusos

La Federación Internacional de Boxeo (World Boxing), reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), anunció este jueves haber autorizado la participación de boxeadores rusos en sus competiciones, con sus colores nacionales y el himno de su país.

A finales de abril se había aceptado ya la participación de los boxeadores rusos y bielorrusos en las competiciones de World Boxing bajo bandera neutral.

A mediados de mayo, esa restricción había sido levantada para los púgiles de Bielorrusia y ahora Rusia sigue sus pasos.

"El Consejo Ejecutivo aceptó que los deportistas rusos participen a partir de ahora en las competiciones de World Boxing como los boxeadores de cualquier otra federación nacional", escribió la entidad en un comunicado.

"Sin embargo, World Boxing vigilará de manera estricta el comportamiento de las delegaciones rusas en los eventos, así como el respeto de los protocolos antidopaje", añadió.

Creada en 2023 por el kazajo Gennady Golovkin, World Boxing es reconocida hasta ahora por el COI como la instancia que gobierna mundialmente el boxeo.

"El boxeo ruso regresa a la escena internacional. World Boxing autorizó a nuestros deportistas, de todas las categorías de edad, a participar en todas las competiciones internacionales con nuestra bandera nacional y el himno", celebró el ministro ruso de Deportes, Mijail Degtiariov, en un mensaje en Telegram.

FUENTE: AFP

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