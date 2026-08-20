"Detrás de la Pasión": la historia que quedó fuera de la gran fiesta del fútbol

Mientras millones de personas alrededor del planeta celebraban el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, otra historia transcurría lejos de las cámaras, los estadios repletos y la euforia deportiva. Esa realidad es el eje de “Detrás de la Pasión”, un documental que pone el foco en los trabajadores migrantes que participaron en la construcción de la infraestructura que hizo posible uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo.

Basada en una investigación de la Fundación para la Democracia Internacional , presidida por el empresario social y activista argentino Guillermo Whpei , la película propone mirar más allá del fútbol para reflexionar sobre derechos humanos, migración laboral, desigualdad y dignidad.

El documental será presentado en una proyección privada el miércoles 2 de septiembre, a las 6 p.m., en Savor Cinema Fort Lauderdale, ubicado en 503 SE 6th St., Fort Lauderdale. Al finalizar la función se realizará un reconocimiento especial a Whpei por su labor humanitaria.

El acceso será exclusivamente mediante RSVP previo.

“Detrás de la Pasión” recorre diferentes geografías y realidades para recuperar las historias de hombres que dejaron sus países y familias en busca de mejores oportunidades. La producción fue filmada en locaciones de Buenos Aires, Nepal, Estados Unidos y España y reúne testimonios, archivos históricos y voces de referentes internacionales de los derechos humanos, líderes sociales, personalidades del deporte y protagonistas vinculados directamente con la historia.

Su propuesta visual se apoya en un marcado contraste: por un lado, la monumentalidad, las luces y la perfección arquitectónica asociadas con el Mundial; por otro, los rostros, hogares y familias de quienes permanecieron prácticamente invisibles durante la celebración.

Ese contraste conduce a una pregunta que atraviesa toda la película: ¿cuánto estamos dispuestos a ignorar para seguir celebrando?

La música original de Pedro Osuna acompaña la narración con una composición que alterna sutileza, silencios y momentos orquestales, reforzando la dimensión humana del relato. La canción original está a cargo de Saint Niná, mientras Mason Bowles participa en la dirección y guion y Michael Shusterman en la dirección.

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Whpei, quien además narra el documental, sostiene que hacer visibles estas historias significa transformar en voz el silencio de quienes fueron olvidados.

“Tenemos el enorme honor de hacer visible aquello que permaneció invisible. De transformar en voz el silencio de quienes fueron olvidados. De convertir sus historias en memoria”, expresa el activista argentino. “Tenemos el enorme honor de hacer visible aquello que permaneció invisible. De transformar en voz el silencio de quienes fueron olvidados. De convertir sus historias en memoria”, expresa el activista argentino.

Nacido en Rosario en 1967, Whpei preside la Fundación para la Democracia Internacional y ha desarrollado durante años iniciativas vinculadas con los derechos humanos, la inclusión social y la defensa de poblaciones vulnerables. Su investigación sobre las condiciones de los trabajadores migrantes relacionados con Qatar comenzó varios años antes de la realización del Mundial.

Más que una película sobre fútbol, “Detrás de la Pasión” busca colocar al ser humano en el centro de la conversación. Su mensaje recuerda que detrás de los grandes acontecimientos existen historias que rara vez llegan a ocupar los titulares.

Porque mientras el mundo recuerda goles, celebraciones y estadios, el documental propone recordar también a quienes hicieron posible aquel espectáculo y quedaron fuera de la fotografía final.