martes 29  de  septiembre 2026
PLATAFORMAS

Netflix estrena primer tráiler de docuserie sobre Matthew Perry

El documental, además, contará con tres episodios y llegará a la plataforma de streaming el 27 de octubre, un día antes del tercer aniversario de la muerte del actor

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

AFP/ Gabriel Bouys, Archivo
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Netflix estrenó este 29 de septiembre el primer tráiler de la serie documental El de Matthew Perry, una producción que se pasea por la vida, gloria y tormentas del querido actor que dio vida a Chandler Bing en la serie Friends.

En el avance se presentan diversos entrevistas con familiares y amigos del intérprete, entre ellos su hermana Mia Perry Bowick, David Pressman, Roger Castillo, y del presentador de NBC Warren Littlefield.

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Docuserie

El proyecto también incluye material de archivo con testimonios de Perry.

La producción busca reconstruir los momentos más icónicos de su carrera profesional, pero también exponer las luchas que atravesó.

"La hermana y los amigos de Matthew Perry recuerdan al hombre generoso, divertido y carismático que alcanzó el estrellato mundial, y comparten cómo la honestidad del actor se convirtió en su mayor legado", reza el mensaje que acompaña a la publicación del tráiler en las redes de Netflix.

El documental, además, contará con tres episodios y llegará a la plataforma de streaming el 27 de octubre, un día antes del tercer aniversario de la muerte del actor.

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