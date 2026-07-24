viernes 24  de  julio 2026
CINE

Documental sobre banda de rock Oasis llega a la Mostra de Venecia

El documental de Disney Don’t Look Back in Anger es la excepción a la gran ausencia de los grandes estudios de Hollywood en la gala de este año

El vocalista de la banda de rock Oasis, Liam Gallagher.

El vocalista de la banda de rock Oasis, Liam Gallagher.

AFP

ROMA.- La edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia sumará una importante dosis de rock a su programación oficial. La Mostra proyectará de manera especial un documental centrado en la historia, el legado y la tumultuosa relación entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, marcando uno de los hitos culturales de la cita cinematográfica.

La inclusión del largometraje documental coincide con la expectativa global generada por la escena musical británica y servirá como un recorrido íntimo a través de material de archivo inédito, testimonios del entorno más cercano de la banda de Mánchester y los entresijos de la trayectoria de una de las agrupaciones más influyentes del britpop.

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Documentales

El documental de Disney Don’t Look Back in Anger, sobre la banda de rock y su gira de regreso el año pasado, es la excepción a la gran ausencia de los grandes estudios de Hollywood en la gala de este año.

"Los hermanos Gallagher han prometido que estarán en Venecia", declaró el director del festival de Venecia, Alberto Barbera.

Otro documental que sin duda atraerá la atención, pero que pondrá a prueba la capacidad de concentración del espectador, es una exploración de cuatro horas sobre Elon Musk a cargo del director estadounidense Alex Gibney.

"Recorre toda su trayectoria, las contradicciones y el poder que se concentra en manos de un solo hombre», explicó Barbera.

FUENTE: AFP

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