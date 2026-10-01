jueves 1  de  octubre 2026
SEMANA DE LA MODA

Documental sobre el diseñador español Adolfo Domínguez llega a la pasarela de París

El documental 'Adolfo Domínguez, el eco de otras voces' se presenta en la capital francesa, coincidiendo con su semana internacional de la moda

El diseñador Adolfo Domínguez posa tras recibir el Premio de Honor en la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española. &nbsp;

El diseñador Adolfo Domínguez posa tras recibir el Premio de Honor en la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española.

 

Captura de pantalla/ @adolfodominguezofficial

PARÍS.- El documental 'Adolfo Domínguez, el eco de otras voces' se presenta hoy en la capital francesa, coincidiendo con su semana internacional de la moda, en la que se están dando a conocer las colecciones femeninas para la primavera-verano de 2027.

El Instituto Cervantes acogerá a las 18:30 hora local (16:30 GMT) la proyección del documental, dirigido por su hija, Adriana Domínguez, en el que repasa la vida y la trayectoria de una de las grandes referencias de la moda española, así como uno de los creadores preferidos de la reina Letizia de España, de cuyas manos recibió el Premio Nacional al Diseñador de Moda en 2014.

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Producido por la Fundación Adolfo Domínguez, en colaboración con la Diputación de Ourense, la película, de setenta minutos, es una introspección en la vida personal y profesional del diseñador y empresario de 76 años.

Famoso por la frase 'la arruga es bella', que pronunciara en la década de los 80 para definir una de sus primeras colecciones, asociándolas a la sencillez y la libertad, hizo precisamente de las prendas con pliegues una de sus señas de identidad.

Además, el término arruga hace referencia a la edad, porque como él mismo ha señalado, "un rostro viejo es más poderoso que el de un adolescente".

En el documental se combinan los testimonios directos de Domínguez, junto a los de personas que le han conocido muy de cerca, y donde no faltan referencias españolas de la costura, la prensa de moda, así como de modelos, entre otros.

Tras el último desfile de la firma en Madrid, hace unos días, y donde el documental fue presentado en abril, en el Museo Nacional Reina Sofía, se ha elegido París, y su Semana de la Moda, para darlo a conocer en Francia.

Fue precisamente en la capital gala donde Adolfo Domínguez estudió, a finales de la década de los 60, y en la que abriría su primera tienda fuera de España, en 1985, haciendo desfilar en ella varias de sus colecciones. Con lo que existe un vínculo muy personal del diseñador con París desde su juventud.

Este acto se enmarca en el 50 aniversario de la marca Adolfo Domínguez, presente hoy en más de medio centenar países y que cuenta con aproximadamente mil empleados.

Después de la proyección, Adriana Domínguez, que además de directora del documental es actual consejera delegada de la empresa, disertará ante el público presente sobre el proceso de realización del film, la acogida del mismo desde que se estrenara, así como lo que ha significado para su padre y quienes lo han visionado.

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