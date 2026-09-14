lunes 14  de  septiembre 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Dos muertos en una vivienda de la Pequeña Habana; investigan posible caso de violencia doméstica

Un hombre de 32 años permanece en condición crítica y una niña de 13 sufrió una lesión leve en la cabeza. Las víctimas mortales no han sido identificadas

Imagen referencial de una patrulla de policía.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

UNSPLASH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los disparos despertaron a los vecinos de una vivienda de la Pequeña Habana la mañana del sábado 12 de septiembre. El tiroteo dejó dos muertos y otras dos personas trasladadas al hospital, entre ellas una niña de 13 años.

La Policía de Miami (MDP) acudió al lugar alrededor de las 6:30 a.m. tras recibir reportes de una balacera. Los agentes encontraron a tres adultos con heridas de bala y a la menor con una laceración en la cabeza. Los rescatistas declararon sin vida en la casa a un hombre y una mujer.

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El tercer adulto, de 32 años, fue llevado al hospital en condición crítica. La adolescente se encontraba estable. Las autoridades no han indicado que ella haya recibido un disparo.

Kenia Fallat, portavoz policial, señaló que las circunstancias apuntan preliminarmente a un posible caso de violencia doméstica. Sin embargo, los investigadores no han explicado la relación entre los involucrados ni han establecido públicamente cómo ocurrieron los hechos.

Vecinos entrevistados por el canal local Telemundo 51 relataron el temor que sintieron al escuchar las detonaciones. Joel Dueñas dijo que reconoció el sonido y alertó a su esposa. Luis López contó que prefirió no salir de su casa.

Un allegado de las víctimas que permaneció en el anonimato dijo a esa televisora que el hombre y la mujer que murieron habían sido pareja y ofreció una versión sobre quién habría disparado. Ese relato no ha sido confirmado por la policía y no permite, por sí solo, atribuir responsabilidades.

Hasta el momento, no se han divulgado las identidades de las dos personas que perdieron la vida. La investigación continúa.

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