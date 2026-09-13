domingo 13  de  septiembre 2026
DUELO

Despiden en Miami a dos víctimas del accidente del avión de Amazon

DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso exclusivo al funeral privado de Julio Pineda. Carlos Arturo Acosta Fajardo también es velado este domingo

Funeraria donde velan el cuerpo de Arturo Acosta Fajardo.

Funeraria donde velan el cuerpo de Arturo Acosta Fajardo.

Carlos Armando Cabrera
Funeraria donde velan el cuerpo de Julio Pineda.&nbsp;

Funeraria donde velan el cuerpo de Julio Pineda. 

Carlos Armando Cabrera
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una semana después del accidente aéreo que dejó cinco trabajadores muertos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), familiares y amigos despiden hoy, domingo 13 de septiembre, a dos de las víctimas en distintas funerarias de la ciudad: Julio C. Pineda y Carlos Arturo Acosta Fajardo.

Numerosas personas acudieron a la funeraria Vior, ubicada en el 291 de la avenida 37 del noroeste, para rendir homenaje a Pineda. Tenía 75 años y era el mayor de los fallecidos.

Lee además
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
CONFLICTO

Zelenski, dispuesto a reunirse con Putin en cumbre del G20 en Miami para "tomar decisiones"
El artistas Kamankola. 
LETRAS

Músico Kamankola presenta el libro "Akapela" en Miami

DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso exclusivo al interior del funeral, celebrado de manera privada. Amigos y allegados lo describieron como un trabajador ejemplar y un gran ser humano.

Sus seres queridos, devastados por la pérdida, prefirieron no ofrecer declaraciones ante las cámaras. Jenny, esposa de uno de los hijos de Pineda, conversó por teléfono con este medio y dijo que todavía les cuesta creer lo ocurrido. Señaló que, por ahora, conocen lo que se ha divulgado públicamente sobre el siniestro.

Según Jenny, aún no les han entregado los objetos personales del trabajador. También expresó inconformidad con la atención que, a su juicio, han recibido de las empresas vinculadas con el vuelo.

Carlos Arturo Acosta Fajardo es velado también desde las 4.00 p.m. en la sede Caballero Rivero Westchester, ubicada en el 8200 de Bird Road, en el suroeste de Miami.

El 6 de septiembre, el vuelo 7598, operado por 21 Air para Amazon, llegó desde San Juan, Puerto Rico. El Boeing 767 se salió de la pista durante el aterrizaje e impactó la camioneta en la que viajaban siete trabajadores de limpieza. Además de Pineda y Acosta Fajardo, murieron Rolando Alemán León, Yoel Rodríguez Naranjo y Javierkys Reyes Quevedo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó de manera preliminar que uno de los pilotos advirtió varias veces sobre la velocidad de la aeronave durante la aproximación. Las causas del accidente aún no han sido determinadas.

Temas
Te puede interesar

Inter Miami desaprovecha una gran oportunidad con empate ante Nashville

Sobreviviente abre nuevo frente legal por accidente del avión de Amazon en Miami

Demanda abre nuevo frente por tragedia del avión de Amazon en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

Aseguran que Lady Gaga y Michael Polanski están felices con la llegada del bebé

El piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, compite en el Gran Premio de España, en el circuito de Madring, el 13 de septiembre de 2026.
MOTORES

¡Debut con críticas! Pilotos de la Fórmula 1 abogan por una modificación del trazado de Madring

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.
CINE

Pedro Almodóvar vuelve al TIFF con "Amarga Navidad"

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson. video
EEUU

Líder del Congreso respalda promesa de Trump de entregar $5.000 a los votantes

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Hasta las cábalas de la charada en Cuba apuntan a rumores de muerte

Te puede interesar

Funeraria donde velan el cuerpo de Arturo Acosta Fajardo.
DUELO

Despiden en Miami a dos víctimas del accidente del avión de Amazon

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson. video
EEUU

Líder del Congreso respalda promesa de Trump de entregar $5.000 a los votantes

Enrique Ric Prado fue miembro fundador de la primera unidad de la CIA dedicada específicamente a la amenaza de Osama bin Laden. video
DECLARACIONES

Exoficial de la CIA confirma: administración Clinton ignoró advertencias sobre Bin Laden antes del 9/11

Pleno de la Comisión de Miami-Dade.
FLORIDA

Miami-Dade aprueba primera fase de presupuesto de $14.200 millones

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Hasta las cábalas de la charada en Cuba apuntan a rumores de muerte