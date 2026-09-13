Despiden en Miami a dos víctimas del accidente del avión de Amazon

MIAMI.- Una semana después del accidente aéreo que dejó cinco trabajadores muertos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), familiares y amigos despiden hoy, domingo 13 de septiembre, a dos de las víctimas en distintas funerarias de la ciudad: Julio C. Pineda y Carlos Arturo Acosta Fajardo.

Numerosas personas acudieron a la funeraria Vior, ubicada en el 291 de la avenida 37 del noroeste, para rendir homenaje a Pineda. Tenía 75 años y era el mayor de los fallecidos.

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DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso exclusivo al interior del funeral, celebrado de manera privada. Amigos y allegados lo describieron como un trabajador ejemplar y un gran ser humano.

Sus seres queridos, devastados por la pérdida, prefirieron no ofrecer declaraciones ante las cámaras. Jenny, esposa de uno de los hijos de Pineda, conversó por teléfono con este medio y dijo que todavía les cuesta creer lo ocurrido. Señaló que, por ahora, conocen lo que se ha divulgado públicamente sobre el siniestro.

Según Jenny, aún no les han entregado los objetos personales del trabajador. También expresó inconformidad con la atención que, a su juicio, han recibido de las empresas vinculadas con el vuelo.

Carlos Arturo Acosta Fajardo es velado también desde las 4.00 p.m. en la sede Caballero Rivero Westchester, ubicada en el 8200 de Bird Road, en el suroeste de Miami.

El 6 de septiembre, el vuelo 7598, operado por 21 Air para Amazon, llegó desde San Juan, Puerto Rico. El Boeing 767 se salió de la pista durante el aterrizaje e impactó la camioneta en la que viajaban siete trabajadores de limpieza. Además de Pineda y Acosta Fajardo, murieron Rolando Alemán León, Yoel Rodríguez Naranjo y Javierkys Reyes Quevedo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó de manera preliminar que uno de los pilotos advirtió varias veces sobre la velocidad de la aeronave durante la aproximación. Las causas del accidente aún no han sido determinadas.