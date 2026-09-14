Pausa ciclónica contrasta con fuertes lluvias en el sur de Florida

MIAMI. — El Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de América permanecían sin ciclones tropicales activos en las primeras horas del lunes, una pausa que reduce las amenazas inmediatas para Florida en medio de una de las etapas más activas de la temporada de huracanes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) no mantenía vigilancias ni avisos relacionados con tormentas tropicales o huracanes al cierre de su reporte matutino. Tampoco identificaba fenómenos con posibilidades de desarrollo durante los próximos días.

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Sin embargo, la ausencia de ciclones no significa que el sur de Florida tendrá una jornada completamente estable. El calor, la elevada humedad y la interacción de las brisas marinas volverán a favorecer la formación de aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Lluvias y calor persistente

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami estimó una probabilidad de precipitaciones cercana al 70% para sectores de Broward, incluida el área de Fort Lauderdale. Miami-Dade también podría registrar lluvias dispersas y tormentas capaces de descargar abundante agua en lapsos breves.

Las temperaturas máximas rondarán los 90 grados Fahrenheit, aunque la humedad hará que la sensación térmica sea superior. Las autoridades recomiendan limitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y buscar espacios frescos durante las horas de mayor calor.

Algunas tormentas podrían generar ráfagas de viento, frecuentes descargas eléctricas y acumulaciones de agua en carreteras con drenaje deficiente. Las condiciones también tienen potencial para reducir la visibilidad y complicar el tránsito durante la hora pico de la tarde.

Las precipitaciones no están asociadas con un ciclón tropical, sino con el patrón habitual de humedad e inestabilidad que domina el sur de Florida durante esta época del año.

Riesgo de inundaciones y demoras

Aunque no se anticipa un episodio generalizado de tiempo severo, los aguaceros intensos podrían provocar inundaciones puntuales en zonas urbanas de Miami-Dade y Broward. El riesgo aumenta en sectores que ya recibieron cantidades importantes de lluvia durante los últimos días.

Además, las tormentas podrían ocasionar nuevas interrupciones en los aeropuertos del sur de Florida. El domingo, las condiciones meteorológicas contribuyeron a demoras y desvíos en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde algunos vuelos registraron retrasos superiores a una hora.

La temporada ciclónica del Atlántico se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Por ello, aunque actualmente no existan amenazas organizadas, los meteorólogos recomiendan mantener listos los planes familiares y suministros de emergencia, debido a que una tormenta puede desarrollarse con rapidez durante las próximas semanas.

FUENTE: NHC